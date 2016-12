Tusen takk, mamma og pappa

FOTO: Lene Risholt Thorbjørnsen.

Og til alle dere andre som står på nå i julen.



Det lukter pinnekjøtt. Eller ribbe. Muligens kalkun. Kanskje en liten dunst av kanel. Følelsen i huset kan beskrives som varm, trygg og god. Uansett hva.

Det skyldes mamma og pappa. I 23 år har de gitt meg kjærlighet og litt for mange gaver under treet.

Foreldre må hylles. For innsatsen. For maten. For stresset som resulterer i en festkveld. Og for gleden de gir familien. Vi er utrolig heldige som har dere.

Samtidig må vi være klar over at ikke alle er like heldige.

Noen savner. Andre er ensomme. Mange mangler trygghet. Det tar tid før sår leges. Noen vil aldri helt gro. Det medfører smerte – til og med på julaften. Kanskje spesielt på julaften.

For det er og forblir en spesiell dag. I dag skal vi hylle samholdet, familien og gode venner. Vi skal glede oss over de vi er glad i, og minnes de vi savner. Spise god mat og skåle for hverandre. Skåle for kjærligheten. Den som er så viktig. Den som er alt.

Til deg som opplever denne kjærligheten i dag: Glem ikke at du er heldig. Ikke alle har en mamma. Ikke alle har en pappa. Ikke alle er trygge, varme og glade. Noen lukter ikke pinnekjøtt og leter ikke etter mandelen i grøten.

Husk det og ta vare på øyeblikkene. Vis takknemlighet og omsorg. Gi foreldrene dine en ekstra god klem. Hyll dem som står på for å gjøre din dag god.

Jeg må si tusen takk til mamma og pappa.

Til alle andre: Ta vare på hverandre, og god jul.