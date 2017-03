– Et angrep på den akademiske friheten

Det mener to av tre lederkandidater om et forslag som legges fram på helgens landsmøte i NSO. – Vet ikke, sier sistemann.

DETTE FORESLÅR SENTRALSTYRET «Større grad av dimensjonering på hvilke fagområder som skal være hvor i landet og ved hvilke institusjoner, skal ikke være et hindre for at institusjonene, innenfor de fagområder de har fått, har full akademisk frihet»

Førstkommende helg holder Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte, der det blant annet skal bestemmes hva slags politikk organisasjonen skal stå for det kommende året.

Som utgangspunkt for diskusjonene på landsmøtet, har NSOs sentralstyre laget et forslag til hva de mener bør vedtas. Særlig ett av temaene som sentralstyret har foreslått, vekker reaksjoner. Sentralstyret vil gå inn for at det fra eksternt hold skal kunne bestemme hvilke fagområder høyskolene og universitetene skal forske på (se faktaboks).

Dette er et håpløst forslag, ifølge Svein-Martin Stenseth, nestleder ved Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

– Hele konseptet akademisk frihet går ut på at utdanningsinstitusjoner og forskere selv skal kunne undersøke det de ønsker. Sentralstyret foreslår å begrense denne friheten, ved at den bare gjelder innenfor de fagfeltene de har blitt tildelt.

Dette er ikke annet enn ironisk, mener Stenseth, tatt i betraktning hva NSO har ment om akademisk frihet tidligere.

– NSO har blant annet kritisert Tyrkia for å bryte ned den akademiske friheten. Men det sentralstyret her foreslår, er jo å begynne å gjøre nøyaktig det samme!

Lederkandidatene med ulike meninger

– Det står jo svart på hvitt at de vil innskrenke den akademiske friheten. Jeg mener at alle institusjoner skal ha full akademisk frihet på alle fagområder, og så enkelt er det med den saken.

Paulsen har ingen formening om hva som gjorde at sentralstyret valgte å innstille på dette forslaget, men gir uttrykk for han tror at hans oppfatning er den rådende i NSO.

– Jeg har pratet mye med grasrota i NSO, og jeg føler meg ganske trygg på at dette blir nedstemt.

Ryen fortsatt på gjerdet

Nåværende nestleder og lederkandidat Pål Adrian Ryen, er ikke like bestemt som Paulsen: Han har ennå ikke gjort seg opp en mening om forslaget.

– Dette er nok blant punktene som vil skape størst debatt i helgen. Jeg tror nok at noen vil se på det som et angrep på den akademiske friheten.

– Men mener du selv at det er det?

– Jeg har ikke hørt alle argumentene for og imot, men gleder meg til å gjøre det i helgen. Generelt ønsker jeg sterkere fagmiljøer, og da må det også gjøres prioriteringer. Om det er institusjonene eller andre som skal gjøre disse prioriteringene, må landsmøtet ta stilling til. Når det er sagt, så leser jeg ikke dette forslaget som et ønske om detaljstyring, men en mer hensiktsmessig dimensjonering av fagområder.

– NSO ved et veiskille

Mats Beldo, som er den tredje lederkandidaten, satt selv i sentralstyret som vedtok dette forslaget. Han er til dels enig med kritikken om at det bygger ned institusjonenes akademiske frihet.

– I det sentralstyret legger fram snakkes det mye om institusjonenes autonomi. Når man så sier dette, er det en selvmotsigelse.

– Men du var selv en del av sentralstyret som vedtok dette, uten dissens?

– Ja, men jeg stemte mot akkurat dette forslaget. At jeg ikke tok ut dissens mot den helhetlig plattformen sentralstyret la fram, handler om at vi ble enige om at det er best om et samlet sentralstyre stiller dette spørsmålet til landsmøtet.

– Bør ikke NSO forvente av en som vil lede organisasjonen at han tør å si fra når han er prinsipielt uenig i noe?

– Nå er dette forslaget tolket veldig annerledes i dag enn det ble da vi diskuterte det i sentralstyret. Da forsto jeg det som at institusjonene seg imellom skulle bli enige om hvem som skulle ha hvilke fagområder, og det er jo et eksempel på akademisk frihet. Hadde jeg sett debatten som har kommet i etterkant da, ville jeg nok tatt ut dissens.

Beldo understreker at han er veldig for akademisk frihet, og at dette derfor er et viktig spørsmål som vil bli mye diskutert i helgen. NSO står ved et veiskille når de skal stemme for eller imot, mener han.

– Ønsker vi detaljstyring fra Kunnskapsdepartementet om hvilken faglige profil ulike universiteter skal ha? Det må NSO ha en klar politikk på.