UiB brukte 213 796 kroner på fuskesaker i 2016

JUKSEPAVE PIPELORT. Juridisk fakultet toppet juksestatistikken i 2016. ILLUSTRASJONSFOTO: SIMEN AUGUSTIN

Det er nesten 100 000 kroner mer enn i 2015. Verstingene er studentene ved juridisk fakultet.

Fuskesakene 13 studenter fikk eksamen annullert.

8 studenter fikk eksamen annullert og ble utestengt i ett semester.

5 studenter fikk eksamen annullert og ble utestengt i to semestre.

4 av studentene fikk saken henlagt uten reaksjon.

Torsdag la Den sentrale klagenemnd frem sin årsmelding for universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB). Klagenemnda sitt mandat er blant annet å behandle fuskesaker mot studenter.

Totalt 30 fuskesaker ble behandlet i 2017, og det ble konstatert at studenten hadde fusket i 26 av disse.

– Dette er et tall som ligger ganske stabilt sammenlignet med tidligere år, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

Samdal legger til at tallet ideelt sett skulle vært null, men at UiB sine tall er halvparten så omfattende som Universitetet i Oslo (UiO) sine.

– Gitt at UiO har dobbelt så mange studenter som UiB, ligger vi vel gjennomsnittlig an.

Jusstudentene jukser mest

I likhet med året før hadde Det juridisk fakultet i 2016 det høyeste antallet saker der studenter ble tatt for fusk, etterfulgt av Det humanistiske fakultet og Det samfunnsviteskapelige fakultet.

– Det juridiske fakultet forklarer dette med at jusstudiet har mange innleveringsoppgaver, spesielt de tre første studieårene. Dette gjør at det er flere kontroller og muligheter for å bli oppdaget.

Utenom dette har ikke Samdal registrert noen systematikk i hvilke studenter som blir tatt i å jukse, selv om det er litt variasjon mellom fakultetene.

– UiB gjør forebyggende tiltak mot juks, for eksempel ved å arrangere informasjonskompetansekurs som tar for seg etikk i akademisk skriving. Studentene får god opplæring i hva som er etisk korrekt, spesielt når det kommer til hvordan man bruker og referer til andres publikasjoner.

Brukte over 200 000 kroner

Universitets- og høyskoleloven sier at studenter som får reist en sak mot seg som kan ende med utestengelse, har rett til advokatbistand på universitetets regning. Det samlede beløpet for advokatutgifter i 2016 var på 213 796 kroner, en vesentlig høyere sum enn i 2015, da det ble brukt om lag 120 000 kroner.

Samdal forklarer dette med at det var flere saker i 2016 hvor det var behov for advokathjelp.

– I 2015 var det bare tre studenter som ble representert med advokat, sammenlignet med ni studenter i 2016.

Dette har også med å gjøre at noen av sakene som ble innmeldt i 2015 ikke ble sluttført og fakturert før i 2016.

Saken har blitt oppdatert med link til statistikkene artikkelen bygger på.