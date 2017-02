UiB mener de har loven på sin side. Det mener ikke jusprofessor

UKLART. Oddrun Samdal mener Kunnskapsdepartementets definisjoner av forskjellige turer er uklare. Likevel mener hun universitetets tolkning er riktig. FOTO: Marie-Luise Deike

Å kreve egenandeler av studentene er innenfor loven, sier viserektor. – Det er åpenbart feil, sier deres egen jusprofessor og tidligere rektor.

Universitets- og høyskoleloven § 7-1:

Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse.

Den siste tiden har Studvest publisert flere artikler om at Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) krever tusenvis av kroner i egenandel fra studenter i forbindelse med obligatoriske studieturer. Dette mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er et brudd med det lovfestede gratisprinsippet.

UiB forsvarer seg med at det ikke er snakk om «studieturer», men «undervisning lagt til andre steder enn campus». På samme måte som du selv må dekke husleie, mat og busskort når du studerer i Bergen, mener universitetet å kunne kreve at du dekker kost, transport og losji hvis undervisningen foregår utenfor byen.

– Feltarbeid mener vi altså faller inn under kategorien undervisning utenfor campus. UiB vurderer det derfor slik at egenbetalingene som har vært praktisert hittil har vært innenfor lovens rammer, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

Samdal begrunner dette skillet med et brev sendt fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Universitetet i Oslo som omhandler det samme temaet.

Uklare forskjeller

Viserektoren presiserer at for det som eventuelt defineres som «studietur›, vil UiB enten ta regningen selv eller tilby et alternativ for dem som ikke har kapasitet til å betale det studieturen koster.

– Vi vil ta kontakt med Kunnskapsdepartementet for å be dem klargjøre hva som kan defineres som «undervisning utenfor campus», og hva som defineres som «studietur». Jeg mener at forskjellen mellom disse turene kan fremstå som noe uklar.

Vi forutsetter at institusjonene følger bestemmelsene om egenbetaling. Hannah Atic, politisk rådgiver i KD

Reagerer på UiBs tolkning

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, som i sin tid ledet arbeidet med å forberede en nasjonal universitetslov, reagerer på det han mener er en konstruksjon fra universitetets side. Han mener at universitetet ikke fritt kan kalle studieturene sine «undervisning utenfor campus».

– Da er jo alt man trenger å gjøre å definere alle reisemål som «studiested der det foregår undervisning», også kan man kreve egenandeler av studentene.

Bernt kan ikke se at dette er en riktig forståelse av verken loven eller de andre beskjedene KD har gitt.

– Det ville i så fall innebære at departementets standpunkt om at det ikke kan kreves egenbetaling «når studieturen er obligatorisk», langt på vei er et rent slag i luften, sier jusprofessoren.

Bernt slår fast at hvis UiB fortsatt mener at det de gjør er lovlig, må de i det minste få en presis definisjon på hvilke type reiser som er «studieturer» og hvilke som er «undervisning utenfor campus».

Slik er definisjonen

KD har på forespørsel fra Studvest definert studieturer som «reiser utenfor det faste studiestedet, som er av kortere varighet». Dette kan for eksempel være skikurs, og det er ikke lov å kreve betaling for slikt så lenge det er obligatorisk.

Undervisning utenfor Campus blir av KD definert som «undervisning som over en viss tid foregår et annet sted enn ved det faste studiestedet», som for eksempel praksisarbeid. Da må studentene selv dekke reisekostnader.

Vanskelige grensetilfeller

– Vi forutsetter at institusjonene følger bestemmelsene om egenbetaling. Gratisprinsippet ble lovfestet i 2005 og er noe institusjonene bør være kjent med, sier politisk rådgiver i KD, Hannah Atic.

Atic legger til at hun mener utdanningene er i stadig utvikling, og at mange av dem har blitt mer praksisnære. Dette mener hun kan skape vanskelige grensetilfeller med tanke på gratisprinsippet.

– Kunnskapsdepartementet er nå kjent med at det finnes tilfeller som viser at det er behov for å ta dette opp med institusjonene. Dette vil derfor være tema vi vil ta opp med institusjonene i løpet av året.

– Helt klart at UiB tar feil

Bernt mener KDs definisjon gjør det helt klart at universitetets turer faller utenfor rammene det kan kreves egenbetaling for.

Samdal mener på sin side, etter å ha sett departementets definisjon, at universitetets praksis er lovlig.

– Vi mener fortsatt at praksisen vår er innenfor KD og lovens rammer, sier hun.

– Men KD skriver i sin definisjon at undervisning utenfor campus må gå over tid. Mener du at at en uke på feltkurs kvalifiserer til å omtales som «en viss tid»?

– Ja, det vil jeg si. Vi har for eksempel også slik kortpraksis etter lektorutdanningen vår.

Likevel mener hun at universitetet må ta selvkritikk for ikke å ha informert studentene godt nok om kostnader ved studieturer og undervisning utenfor campus.

– Vi må gi studentene bedre informasjon på forhånd om hva de kan forvente av økonomiske utgifter. Skriftlig informasjon har vært for dårlig frem til nå.

I tillegg holder Samdal fast på at UiB skal få en klarering fra KD selv, slik at departementet offisielt kan bekrefte om deres vurdering er grei eller ikke.

Les også: Kamilla ble tvunget til å stå i ti minus og se på klassekameratene