UiB-student i utlandet savnet

SRPÅKSTUDENT. Den savnede studenten studerte språk på Det humansitiske fakultet. ARKIVFOTO: NOPARDOL PAO

En UiB-student på utveksling i Frankrike ble meldt savnet til politiet fredag ettermiddag, etter at familien ikke har hørt fra ham siden slutten av august.

«En av våre studenter som for tiden oppholder seg i utlandet ble søndag kveld meldt savnet», opplyser Universitet i Bergen (UiB) søndag i en mail til studenter og ansatte ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.

Foreløpig er det offentliggjort at studenten er 22 år gammel og studerte språk ved Universitetet i Avignon, sørøst i Frankrike.

NRK melder mandag at familien har reist fra Haugalandet til Frankrike for å bistå politiet i å finne den savnede studenten. De har ikke hørt fra ham siden slutten av august.

Sak for fransk politi

Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Guri Solberg sier til Studvest at dette i all hovedsak er en sak for fransk politi, og vil ikke kommentere noe utover at det er en norsk borger som har forsvunnet.

– Vi involverer oss som regel ikke i forsvinningssaker, sier hun.

Tore Frøyland-Jensen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, opplyser til Dagbladet at saken nå etterforskes i samarbeid med franske myndigheter.

– Vi forsøker i samråd med dem å lokalisere en leilighet som studenten skal ha leid utenfor Paris. Utfordringen er at ingen vet hvor leiligheten er. Ikke UiB, ikke skolen i Paris eller familen, sier han til avisen.

Saken fortsetter under kartet.

UiB bistår politi og myndigheter

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, forteller til Studvest at universitetet bistår der det er behov for det.

– Vi bistår politi og myndigheter der det skulle trengs, og vi står i kontakt med studentens familie og bistår dem på en passende måte.

UiB skriver i mailen som er sendt til studentene at de har iverksatt deres beredskapsplan for studenter i utlandet. Det jobbes med en sentralt koordinert oppfølging fra UiBs side sammen med Utenriksdepartementet.

Videre i mailen står det at universitetet er i kontakt med studentens familie, og at studieadministrativ avdeling og universitetets ledelse følger opp saken fortløpende.

Det vil komme mer informasjon så fort utdanningsinstitusjonen vet mer, avslutter de.