UKEN for alle

Klokken tikker, året går og lesesaltimene passerer i revy; det nærmer seg april og vår. Likevel er det kun én ting som snurrer i mitt hode – det er bare ett år igjen til UKEN i Bergen. Hva er det som gjør at jeg bryr meg så mye om denne treukers studentfestivalen?

Første gang jeg ble med i UKEN var jeg to år yngre enn nå. Jeg var en førstekullist som akkurat hadde begynt å studere i Bergen. Som alle andre var jeg opptatt av å gjøre mitt beste, skaffe meg et nytt miljø og nye venner. Likevel hadde jeg et ønske om å ta del i noe mer og større. Det viste seg raskt at jeg ikke trengte å gå over bekken etter vann.

Jeg søkte som gruppeleder for UKEteltet, og ble fra første stund inkludert i det som var en slags familie. Alt fra fester og hyggelige middager til infomøter og promotering ble en del av hverdagen. Plutselig stod festivalen for døren, og jeg fikk ansvar for et telt som blant annet huset Axwell^Ingrosso-konsert og St. Orvils dag – en slags fusjon av St. Patricks day og oktoberfest på steroider. Det å kunne utøve timevis med teori i praksis, få prøvd seg i en lederrolle og knytte utallige nye vennskap gjorde året mitt bedre enn jeg noensinne kunne forventet. Erfaringene gjorde at jeg nå har dristet meg til å bli sjef for hele opplegget. Men nå vil vi ha med fler. UKEN skal til sentrum!

Festivalen er i motsetning til sitt rykte ikke et perifert arrangement av og for NHH-studenter. Hele Bergen skal bli farget av UKEN neste vår, og verdien av å stå som en samlet studentmasse er derfor uvurderlig. I år skal vi ansette flere fra sentrum enn noen gang, og UKEN skal i større grad bevege seg i retning av å bli tre uker med fest og moro for hele byen, store og små, fra Åsane og Askøy til Festplassen og Flesland.

Det er av disse grunner jeg har UKEN på hjernen. Det utappelige engasjementet til bergensstudenter, erfaringen man opparbeider og vennskapene man knytter – og ikke minst det å lage en av Norges største festivaler. Dette vil jeg ha med sentrumsstudentene på.