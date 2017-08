Universitetet har gitt sin velsignelse til statue av SiB-katten

GIRA. Tord Lauvland Bjørnevik og Eirik Lie Reikerås er storfornøyde med at de er et skritt nærmere statue. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Nå kan studentene velge og vrake i potensielle sokler utenfor Studentsenteret.

Sommeren endte tragisk med at den folkekjære SiB-katten brått døde. Uken etter startet studentene Eirik Lie Reikerås og Tord Lauvland Bjørnevik en innsamlingsaksjon for å få bygget en statue av den beryktede katten. Den gang var de to studentene 98 prosent sikre på at de skulle få tillatelse av Universitetet i Bergen (UiB).

Nå er de resterende to prosentene usikkerhet vasket vekk: Byggeplanene er godkjente. Det bekrefter eiendomsdirektør ved UiB Even Berge til Studvest fredag ettermidag.

Eiendomsavdelingen har attpåtil gitt lov til at statuen kan settes på en av de tolv steinene som står foran studentsenteret (stem på din favorittstein i bunnen av saken).

– Dette forutsetter riktignok at det må passe inn, og at det utformes på en god måte. Men vi har sagt at vi kan stille med en sokkel, sier Berge.

Mange positive tilbakemeldinger

I skrivende stund er det samlet inn 10.533 kroner. Estimatet studentene har fått er at det vil koste mellom 30-50.000 kroner å få bygget statuen.

– Statuen skal være real life-size, forteller Reikerås.

Han legger imidlertid til at han er åpen for å gjøre den enda større dersom de får inn mye penger. I så fall tenker han noe i samme stil som løvestatuen som står på muséplassen.

– Vi har bare fått skikkelig gode tilbakemeldinger. Et par hundre har stilt seg positive, sier Bjørnevik.

Reikerås på sin side har fått to meldinger fra studenter som sier at de ikke liker katter.

– Hadde vært fett med diamant

På spørsmål om hvilket materiale statuen skal bygges i, svarer de to at den i hvert fall er ikke skal være av tre.

– Vi vil at alle studenter i fremtiden skal ha glede av den, og da må den være i et slitesterkt materiale, sier Bjørnevik.

Reikerås mener drømmen er å få den i granitt. Men da vil den nok bli en del dyrere, tror han.

– Det hadde jo vært fett med diamant, legger Bjørnevik til.

– Ja, men vi vil ikke at den skal bli stjålet heller, svarer Reikerås.

Hvilken stein bør være sokkel? (se plantegningen i artikkelen) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Se Resultater