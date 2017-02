Urolig stemning på psyk.fak fører til konkurranse om dekanstilling

SPENNING. Det sittende dekanatet ved psyk.fak blir utfordret ved vårens valg. ARKIVFOTO: NOPARDOL PAO

I mai skal det velges nytt dekanat på det psykologiske fakultet. Til tross for at nåværende dekan Jarle Eid ønsker å bli sittende, stiller Bente Wold som motkandidat. – Uvanlig, mener ansatt ved fakultetet.

I mai skal det velges ny dekan ved Det psykologiske fakultet (psyk.fak). Nåværende dekan, Jarle Eid, har sagt at han ønsker å fortsette i sitt verv, men møter motstand fra Bente Wold, som er professor ved fakultetet.

– Jeg har vært på fakultetet siden 1994, og har enda ikke opplevd at noen stiller som motkandidat når en nåværende dekan gir uttrykk for å ville sitte en ny periode, sier Helge Holgersen.

Holgersen, som er førsteamanuensis ved psyk.fak, mener at det er positivt at det vil foregå et reelt valg. Han mener at fakultetet trenger en samlende ledelse, som lytter til både de ansatte og studenter.

– Det er spesielt viktig med tanke på at det har vært litt støy på fakultetet i det siste. Den nåværende ledelsen har hatt en lite heldig hånd på alle saker hvor det er ulike interesser, og sliter med å tolerere uenighet på en god måte.

Ikke overraskende

Leder for Psykologisk studentforening, Christian Søreide, er ikke overrasket over at det stiller en motkandidat.

– Slik jeg kjenner stemningen på fakultetet, antok jeg at det ville bli motkandidater.

Han forteller at Eid har sittet en lengre periode, og at det ikke er utenkelig at det har bygget seg opp en del uenigheter over tid. Blant annet nevner han at studenter tidligere ikke har følt seg hørt i forbindelse med prosjektet om helsecampus på Årstadvollen.

– Det har imidlertid skjedd en endring den siste tiden, og studenter blir i større grad hørt nå. Man kunne spekulert i at denne endringen kan ha med det kommende valget å gjøre.

Det viktigste for Søreide er uansett at valget blir brukt til å fremme hva kandidatene ønsker for studentene.

– Studentenes stemme må bli hørt, mener han.

Utfordreren: – Vil ta ansvar

Bente Wold, som i dag er tilsatt ved fakultetet som professor, sier at hun sammen med medkandidatene Gro Sandal og Helge Molde ønsker å gå inn og ta ansvar. Wold har tidligere vært prodekan.

– Ledelsen har sittet ganske lenge nå, og det er naturlig at det skjer utskiftninger etter hvert, sier hun.

Hun ønsker sammen med Sandal og Molde å jobbe for økt åpenhet og demokrati, slik at studenter og stab blir mer hørt enn de har blitt tidligere.

– Vi har fått veldig positiv respons blant både studenter og ansatte, og stiller på bakgrunn av at mange har oppfordret oss til det.

Wold ønsker en annerledes arbeidsmåte ved fakultetet, og har inntrykk av at mange støtter henne i dette.

– Flott at flere stiller

Når Studvest kontakter Eid er han ennå ikke informert om at det stiller en motkandidat. Han mener likevel at det er flott at flere stiller, slik at man kan få gode diskusjoner og innspill fremover.

– Det er et valg, og det ligger i valgets natur at det er mulig å stille som motkandidat, sier han.

Han forteller at han selv har fått mange positive tilbakemeldinger til at han vil fortsette.

– Hvis noen ønsker endringer på fakultetet er det flott at de stiller og presenterer hva de ønsker skal bli annerledes.