Utveksling blir ikke kjipt om du jobber for det

FOTO: JULIE MARIE HOLMÅS.

Det å dra på utveksling KAN være gull og grønne skoger – men gullet må graves frem og skogen må plantes og vannes.

Dette leserinnlegget er et svar til UiB-student Kari Elida Eriksens innlegg «Hvis utveksling er kjipt, da?» og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens svar til henne.

Det er ikke slik at alle trives like godt på utveksling. Men jeg tør påstå at det i mange tilfeller handler om holdning og hvilke forventninger man lager for seg selv. Mange stortrives på utveksling, og det er i stor grad disse historiene vi hører om. Jeg forstår at disse historiene kan lage urealistiske forventninger i forkant av et kommende utenlandsopphold. Men tror dere virkelig at de som har det supert på utveksling sitter inne på rommet sitt og venter på at venner og opplevelser kommer rekende på en fjøl?

Selv reiste jeg til Buenos Aires høsten 2015 med et år i Argentina foran meg. Jeg flyttet inn i et hus med seks andre studenter, alle fra forskjellige land. Vi ble fort kjent og der startet min gode utvekslingsopplevelse. Ja, jeg forstår også at det er forskjell på hvor heldig man er med hvem man blir boende med, hvordan man er sosialt og hvordan man takler de første dagene og ukene. Men det jeg ønsker å si med denne lille teksten er at alle som lurer på om de vil på utveksling, bør dra – men dra med realistiske forventninger!

Kari Elida Eriksen skrev 7. februar i Studvest om de mange som reiser på utveksling og ikke trives. Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen svarte henne 10. februar, og understrekte at det ikke er alle som ser tilbake på studietiden sin som den beste tiden i livet, heller. Det er ikke slik at verken venner eller opplevelser kommer, du må gjøre en innsats selv.

Dersom man sitter inne på rommet sitt og verken tar initiativ til å bli kjent med folk eller å finne på ting, så vil sjeldent studietiden bli spesielt opplevelsesrik. Og dersom man takker nei de få tilfellene noen orker å gidde å dra deg ut av rommet, da blir det ikke spesielt kult. Sånn er det å dra på utveksling også.

Det er ikke slik at alle der du skal på utveksling sitter og venter på at du kommer så de kan gjøre dette semesteret til det beste i din studietid. Det er opp til deg! Misforstå meg rett, det er fullstendig mulig. Alt ligger foran deg, du har virkelig alle muligheter åpne. Mitt år i Argentina var helt fantastisk. Jeg fikk masse nye venner og opplevde ting jeg aldri vil glemme. Men jeg måtte jobbe for det, for det er slik det er å være menneske. Vi blir alt for fort komfortable i situasjonen vi lever i til vanlig, men de menneskene vi pleier å omgås med. Det er noe av grunnen til at jeg mener de aller fleste bør reise på utveksling. Kom deg ut av komfortsonen, jobb for tilværelsen og lær deg å tilpasse deg nye situasjoner og omgivelser.

Gullet er der, man må bare grave etter det. Og skogen, den blir grønn med mye vann og kjærlighet!