Karrieredag med en tvist på NHH

IKKE STEREOTYPISK. Ideelle bedrifter og organisasjoner som Røde Kors og UNICEF stod på stand på NHH denne uken. FOTO: MARIE-LUISE DEIKE

Denne uken ble det avholdt en annerledes karrieredag på NHH. – Vi ønsker å utvide horisonten til studentene, sier arrangør.



Studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) er vant til den tradisjonelle karrieredagen på høstsemesteret, der de får muligheten til å skape bånd med private og offentlige bedrifter.

Denne uken ble det arrangert en alternativ karrieredag, hvor studentene ble introdusert for ideelle bedrifter og organisasjoner. Arrangementet er et samarbeid mellom Næringslivsutvalget ved skolen og den humanitære studentorganisasjonen NHH Aid.

– Vi ønsker å utvide horisonten til studentene og vise at det finnes mange ulike karriereveier å velge mellom med en siviløkonomutdanning, sier leder av Karriere Med Mening (KMM) Gustav Jebsen.

Arena for å tenke annerledes

Flere humanitære organisasjoner var samlet i Speilsalen. Blant dem var Røde Kors, UNICEF, Norad, FN-sambandet, Leger uten grenser, og AIESEC.

– Vi ønsker å inspirere studenter til å velge en karrierevei utenom det vanlige. På NHH kan det være lett å la seg drive med strømmen, men med en slik karrieredag ønsker vi å tilrettelegge for studenter som tør å tenke annerledes, sier Jebsen.

Arbeidsoppgaver som gir mening

NHH-student Thea Thorleifsson forteller at en slik karrieredag setter ting i perspektiv. Hun setter pris på å få muligheten til å utforske jobber hvor hun både kan tjene penger og skape noe betydningsfullt samtidig.

– Jeg skulle gjerne hatt en karriere hvor man kan gå fra jobben og føle at man har betydd noe for andre mennesker, sier hun.

Hun tror mange NHH-studenter har en fastlåst tankegang om hvilke karrieremuligheter de har.

– Jeg tror mange må tenke litt utenfor boksen når det gjelder fremtidige jobbmuligheter og karriereveier som kan gjøre verden til et litt bedre sted å leve, forteller hun.

– Nyttig for studentene

Gründerspire og tidligere NHH student Anita Bui holdt populærforedrag på arrangementet. Hun forteller at det er spennende å være en del av et globalt fellesskap som arbeider aktivt for å trigge bevisstheten om at man må ta vare på miljøet og samfunnet.

– Det spesielle med KMM er at jeg kan bidra til å gjøre verden til et renere sted med min kompetanse og giv, sier Bui.

Hun legger til at humanitært arbeid er en måte å stille konkrete spørsmål på slik at studentene får ideer til hvilke muligheter de har til å bidra i samfunnet.

– Karriere Med Mening kan være nyttig for studentene fordi de får muligheten til å stille spørsmål ved hvordan karrieren deres kan bidra i samfunnet, påpeker hun.