Verden skal omringe oss

ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

Én ting er at vi alle bør dra på utveksling, men det internasjonale bør også komme til oss her i Norge.

I Studvest 16. januar skriver Norsk studentorganisasjons internasjonalt ansvarlig, Christine Adriane Svendsrud, at hun selv ikke dro på utveksling, og angret. Hun oppfordrer alle studenter å dra på utveksling for å oppleve internasjonalisering på kroppen. Jeg har det på samme måte: Jeg dro heller ikke på utveksling, og jeg vil også oppfordre studenter å dra ut.

Men jeg ønsker å bidra til debatten ved å se det fra et annet ståsted. Du skal ikke måtte dra utover våre landegrenser for å oppleve det noe diffuse begrepet «internasjonalisering». Du skal merke det fra dag én. Fra dagen du kjøper din første pensumbok, går i den første forelesningen, fra du entrer et bygg tilknyttet høyere utdanning.

Internasjonalisering er kanskje et litt fjernt begrep for de fleste studenter. Og sannsynligvis er det ikke dette de er mest opptatt av når de søker et studium på Samordna Opptak. Du tenker kanskje heller på begrep som arbeidslivsrelevans. Men det er her universitetene og høgskolene bør være mer frempå. Jeg tror ikke at det er slik at norske studenter ikke vil dra på utveksling. Tvert imot.

De fleste studenter opplever i dag ikke de reelle mulighetene for å dra på utveksling. Det er klart, det finnes gode og merkverdige unntak, men altfor sjeldent legger institusjonene eller studieprogrammene opp til at deres studenter enkelt kan dra på utveksling. Den nylanserte stortingsmeldingen trekker frem internasjonalisering som essensielt; «For å kunne nå et høyt internasjonalt faglig nivå er det avgjørende at studentene føres inn i, og blir en del av, fagets internasjonale diskurs». Harald Nybølet fra SiU skrev i Khrono 24. januar at det ikke er studentenes feil at vi ikke dra ut.

Hvordan løser man dette problemet? En løsning er fleksible eller frie studiepoeng hvor det gis alternativer for praksis og/eller utveksling. En annen løsning er gode «pakkereiser» – hvor det finnes gode og stabile utvekslingsavtaler skreddersydd for studentene. En tredje løsning, som krever en del ressurser, er å opprette flere fellesgrader («joint degrees»), altså en utdannelse som to eller flere institusjoner deler på, hvor du tar én del av graden din på et universitet eller høgskole og resten på et annet, i utlandet. Et internasjonalisert opphold ved norske læresteder er også en mulighet. Du skal merke at du er en del av den «internasjonale diskursen», et internasjonalt fagmiljø her, i Norge.

Jeg gikk europastudier. Der måtte de som dro på utveksling belage seg på å ta opp minst 15 studiepoeng etter semester i utlandet. De som dro ut måtte enten ha ressurser til å ta opp dette ved siden av normerte emner, eller bruke mer av studielånet for å avslutte sin bachelorgrad etter normert tid. Det er trist at en fagretning som er så internasjonal av natur, ikke skal gi reelle muligheter for eller sette forventninger til at studentene deres skal dra ut. Masteren derimot, har lagt inn 30 frie studiepoeng andre semesteret – og omtrent alle drar ut. De trives og mener det gir en større forståelse for faget.

Nok om det. Utveksling er viktig. Det er jeg helt enig i. Men institusjonene må strekke seg litt lenger for å gjøre det mulig å dra ut, oppleve nye kulturer, lære et nytt språk (litt bedre enn du kan via appen duolingo), og kanskje prøve å gå en mil i andres sko, slik som Harper Lee skrev. Men det skal ikke handle bare om å rømme Norge. Du skal, som student, oppleve akademia som en mangfoldig, åpen og internasjonalisert arena. Det skal slå deg med én gang du starter din høyere utdannelse. Den følelsen du får når du entrer en flyplass? Med alle de ulike språkene, utseendene, klærne og vanene? Slik skal du føle det ved norske høyskoler og universiteter. I alle fall skal man bli eksponert for dette én eller annen gang i løpet av en grad, i varierende grad.

Internasjonalisering skaper toleranse, forståelse og respekt mellom folk. Og alle norske studenter skal, uavhengig om de er i Norge eller drar ut, få oppleve at norsk akademia er gjennomsyret av disse verdiene. Alle norske studenter, undervisere og forskere skal oppleve internasjonalisering på kroppen og i hodet. Jeg ønsker et undervisningsrom hvor vi lærer og diskuterer av de som er og ser ulikt oss.

Jeg tror bestemt på at virkelig kvalitetssikring av norsk høyere utdanning er helt avhengig av internasjonalisering: Å se en sak fra flere perspektiver for å oppnå studier av virkelig kvalitet.