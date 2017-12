På vegne av arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet ønsker jeg som leder å beklage for at vi har vært vanskelige å nå på telefon dette semesteret. Jeg vil forsikre om at tilgjengeligheten framover skal bli bedre, og at vi jobber med løsninger som skal erstatte det dårlige fasttelefonsystemet vi bruker i dag.

Les nyhetsredaktørens kommentar: Forslag til nyttårsforsett, STVL

Vi anerkjenner at media, og spesielt Studvest, spiller en viktig rolle for å bedre studenthverdagen. Det har aldri vært en intensjon å ignorere media. Fremover har vi en målsetning om å være raskere ute i mediebildet og lettere å få kontakt med.

Studvest tar opp et viktig poeng. Som studentorgan er det vårt ansvar å løfte og synliggjøre utfordringer som studenter sliter med. Dette skal vi gjøre både internt på høgskolen og i den offentlige samtalen. Vi er vårt ansvar bevisst, så dette skal vi bli bedre på.

Takk til vår vaktbikkje, vi godtar oppfordringen om følgende nyttårsforsett: Ta telefonen.

Kommentarer

kommentarer