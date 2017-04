Vi skal ikke ha en rasismedebatt

Bare så det er klart, Studentersamfunnet inviterer ikke til rasismedebatt.





Dette innlegget er et svar til leserinnlegget «Avlys debatten med rassisten, Samfunnet!» av Axel Fjeld.

Det vi derimot arrangerer er en diskusjon på NHH i forbindelse med Charles Murrays Norgesbesøk, som ikke skal omhandle «The Bell Curve», fra 1994 men den amerikanske drømmens stilling i dag. Murray er invitert som forfatter av «Coming Apart: The State of White America 1960-2010», og skal møte Kjetil Bjorvatn fra «Choice Lab». Dette betyr selvsagt ikke at Murray er upåvirket av sine tidligere kontroversielle verker, men vi har likevel bestemt oss for å arrangere møtet.

Jeg smertelig klar over at jeg antagelig aldri vil klare å slå hjul, hverken i blomstereng eller på fast underlag. Det eneste som slår hjul her er en stor stråmann, hvor Fjeld påstår at vi i Samfunnet forestiller oss at «ved å gje rasistisk tankegods litt god gammaldags intellektuell motstand, vil den forsvinne». Dette har da ingen påstått. Grunnen til at Murray sitter i panelet er følgende:

Charles Murray har allerede en platform, via sine meningsfeller, nettforum og ikke minst American Enterprise Institute. I lys av dette er han en maktfaktor, og nettopp derfor må han møtes med dialog, kritikk og drøfting. Alternativet er ikke at Charles Murray ikke snakker, alternativet er at han snakker alene. Og kun for de som aktivt deler hans ideer, og således styrker den samme oppfatningen.

Samtidig er det også folk i Norge som er uenige med Fjeld, som skribenter i Minerva. Som politisk nøytral organisasjon for alle Studenter i Bergen er det derfor naturlig å invitere Murray.

Studentersamfunnet har stor takhøyde, og dette er særlig viktig for organisasjonen å opprettholde et miljø med medlemmer både fra forskjellige studieinstitusjoner og politiske ståsteder. Tanken er at dette også skal reflekteres i arrangementene. En viktig årsak til dette er politiseringen, radikaliseringen og det påfølgende ekkokammeret som til slutt sørget for Studentersamfunnets fall på 70-tallet. Jeg er stolt over å være en del av denne tradisjonen av studenter, som ikke har jobbet for å polarisere debatten, men for å øke forståelsen for hverandres ståsteder og verden rundt oss samtidig som man utfordrer seg selv og hverandre. Selv når det innebærer å bli beskyldt for å fremme massedrap og/eller opphøye landssvikere en gang i blant.

Fjeld trenger nok ikke overbevise de aktive medlemmene i Studentersamfunnet om at rasisme ikke er kult. Men at rasisme eksisterer som en enhet, som ikke kan møtes med motargumenter fordi den i realiteten er en gift som siver inn i mennesker dersom man er i nærheten av den, det er jeg personlig litt skeptisk til. Også resonnementet om at rasisme er påvirket av følelser, og at følelsene ikke kan påvirkes av fornuft fordi den ikke eksisterer i samme sfære som det rasjonelle, er noe merkelig. At rasisme er vanskeligere å overbevise noen vekk fra enn andre standpunkter har kanskje Fjeld rett i, men det betyr ikke at vi aldri skal snakke med personer som har slike tendenser. Det betyr at en organisasjon som er dyktig nok til å håndtere tematikken, som Samfunnet, burde ta i den.

Studentersamfunnet inviterer stadig til «plundring» rundt både abstrakte og konkrete fenomener over kaffe. Men at en talerstol som vår, med grundige forberedelser, møteledelse og studenter som tar ordet på noen som helst måte bidrar til at «Nynazistar står bak noko slikt som 300 valdelege angrep i Skandinavia dei siste tiåra, og godt over 100 drap», har jeg vanskelig for å tro på. Som Fjeld skriver «Dette er ikkje noko å leike med.»

Jeg håper å se og høre Fjeld under spørsmål- og innleggsrunden på mandag. Det er det Samfunnet er til for.

Dette innlegget er skrevet som svar til Fjelds innlegg da det hadde fått tittelen «Avlys rasismedebatten, Samfunnet!» av Studvest. Tittelen har i etterkant blitt endret til «Avlys debatten med rasisten, Samfunnet!» for å mer presist gjenspeile Fjelds meninger.