Vil gjøre det vanskeligere å komme inn på sykepleierutdanningen

STRENGERE KRAV. Regjeringen har blant annet foreslått å kreve karakteren tre, eller bedre i matematikk. ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES

Problemer med feilmedisinering gjør at regjeringen ønsker å skjerpe kravene til mattekarakterer for de som vil bli sykepleiere.



Dette er forslagene 1. Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken.

2. Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, og minimum tre i norsk.

3. Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, miminum tre i norsk, og minst 35 skolepoeng fra VGS.

− Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at utdanningen blir bedre. Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Regjeringen foreslår tre forskjellige løsninger for hvordan karakterkravene for å bli tatt opp til sykepleierutdanningen kan skjerpes (se faktaboks).

Felles for alle forslagene er at søkerne må ha snittkarakter på minst tre i den enkleste matematikken fra videregående skole. Det foreslås også å innføre krav om karakteren tre i norsk, og at søkeren må ha 35 skolepoeng fra videregående skole.

Leder av Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet (ST-HVL), Kristine Elsa Krokli, mener at forslagene fra Regjeringen er gode. Krokli studerer selv til å bli sykepleier, og mener dette er et steg i riktig retning.

– Når det er sagt er jeg også spent på hvilke andre tiltak som skal gjennomføres for å øke utdanningskvaliteten. Det er et godt tiltak å øke opptakskravene, men dette er ikke en faktor som alene kan øke det helhetlige kvaliteten, sier hun.

Problem med feilmedisinering

En av årsakene til at det nå foreslås heve mattekravene er at helse- og omsorgstjenesten har store utfordringer med feilmedisinering, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering, mener han.

Høie påpeker at riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten.

Regjeringen tror også at å skjerpe norskkravet vil føre til bedre kommunikasjon mellom pasient og sykepleier.

−Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer. Det skaper en trygghet for pasientene, og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.

Isaksen mener også at flere kommer til å gjennomføre studiet dersom norskkunnskapene er bedre.

– For lave opptakskrav

Krokli mener at dagens opptakskrav nok jevnt over er for lave. Dette tror hun kan være med på å gjøre at flere studenter velger sykepleierstudiet som en reserveløsning, noe hun håper ikke blir tilfelle om kravene øker.

– Sykepleierutdanningen er ingen spøk, det er et krevende og utfordrende studie å ta. Jeg tror ikke kvaliteten på norske sykepleiere burde måles etter opptakskravet for å komme inn på utdanningen, men etter hva de har i bagasjen etter endt utdanning, sier hun.

Kunnskapsminister Torbjørnsen tror ikke skjerping av kravene vil svekke rekrutteringen av sykepleiere.

− Det var mange som søkte sykepleierutdanningen i 2016. Lærestedene ville derfor i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren tre i matematikk fra videregående, sier han.

Regjeringen har sendt ut et forslag om de tre alternativene for skjerpede karakterkrav på høring. Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. Regjeringen ønsker å få innspill til forslagene før den konkluderer.