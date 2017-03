Vil ha slutt på obligatoriske egenandeler

SKJERP RUTINENE. Nestleder i NSO, Pål Adrian Ryen, mener at det er tydelig at flere institusjoner bryter med gratisprinsippet. FOTO: SKJALG BØHMER VOLD/NSO

Debatten om studenter som må betale for studieturer har bevegd seg fra Bergen til resten av landet. Nå har både Norsk studentorganisasjon og stortingspolitikere meldt seg på.

Den siste tiden har Studvest skrevet flere saker om at universiteter og høgskoler bryter loven ved å kreve egenandeler på obligatoriske studieturer. Lignende tilfeller har kommet fram både i Stavanger og Agder. Nå løftes debatten nasjonalt, både på Stortinget og i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Nestleder i NSO, Pål Adrian Ryen, mener det dreier seg om et brudd på gratisprinsippet. Han mener at Kunnskapsdepartementet klart og tydelig har gitt beskjed om hva man kan kreve egenandeler for, og at obligatoriske studieturer ikke er blant disse tingene.

Venter svar fra Kunnskapsministeren

– Det er tydelig at rutinene må skjerpes. Institusjonene må komme i dialog med Kunnskapsdepartementet og studentrepresentantene som representerer de studentene som føler seg urettferdig behandlet. Det er uheldig at studentene ikke føler seg godt nok informert, sier Ryen.

Han oppfordrer alle studenter i Norge som har opplevd lignende saker om å ta kontakt med sine studentrepresentanter.

Ryen er ikke den eneste som har reagert på saken. Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H) et skriftlig spørsmål til Torbjørn Røe Isaksen, der hun spør hva Kunnskapsministerens vurdering av saken.

– Problemstillingen jeg ønsker svar på, er om de obligatoriske studieturene som krever egenandel er innenfor lovverket, sier hun.

Det forventes at Isaksen svarer i løpet av en uke.

– Viktig med avklaring

Benestad mener den juridiske problemstillingen knyttet til studieturer er viktig å få avklart.

– Det handler om å forstå forskriften og reglementet riktig og vurdere om informasjonsgrunnlaget rekker. Studentene må vite hva de går til og hvilke premisser som gjelder for studieløpet.

Stortingspolitikeren sier det er problematisk at studieturer som er kostnadskrevende for studentene blir definert som obligatoriske for å kunne gjennomføre eksamen.

– Flere studenter på ulike typer institusjoner stiller spørsmål ved denne ordningen, og det er viktig at vi nå får et svar, slår hun fast.

Høgskolen vil følge regelverket

Også Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker å få en avklaring av hva som er innenfor regelverket. Prorektor for HVL region Bergen, Bjørg Kristin Selvik, skriver i en mail til Studvest at skolen har til klar hensikt å følge regelverket for egenbetaling av studieturer og forflyttet undervisning.

– Regelverket er til dels komplekst, og kan tolkes ulikt ut fra ulike typer problemstillinger. Vi ser at det i enkelte tilfeller kan stilles spørsmål ved om regelverket er fulgt i alle emneplaner hos oss, og vi vil derfor ha en juridisk gjennomgang av alle forhold knyttet til egenbetaling for studenter, skriver hun.

Hun legger til at skoleledelsen vil sørge for at det blir tatt hensyn til de juridiske føringene i den årlige revisjonen av alle emneplaner.

– Som meldt til Studvest forrige uke vil dette arbeidet ta litt tid.