Vil ha statue av SiB-katten

SKISSE. Med litt photoshop-triksing har Bjørnevik og Reikerås laget en idé til hvordan en statue kan se ut utenfor Studentsenteret. ILLUSTRASJONSFOTO: EIRIK LIE REIKERÅS

Tord Lauvland Bjørnevik og Eirik Reikerås er «98 prosent sikre» på å få godkjenning til en statue av den nylig avdøde SiB-katten. I så fall står det bare på pengene.

– SiB-katten har gjennom et drøyt tiår vært en essensiell del av Nygårdshøyden. Med tanke på hvor mange liv den har bedret, skulle det bare mangle med et hedersmerke.

Det sier UiB-student Tord Lauvland Bjørnevik. Sammen med kompis og medstudent Eirik Lie Reikerås har han siden SiB-kattens bortgang på mandag jobbet iherdig for en statue av den på Nygårdshøyden, aller helst utenfor Studentsenteret. Og det virker som om arbeidet har båret frukter:

– Både eierne hennes, studentsamskipnaden og universitetet har stilt seg positive til prosjektet, forteller Reikerås.

Eiendomsavdelingen ved universitetet, som er de som har siste ord for om noe kan bygges eller ei, har riktignok ikke kommet med et offisiell svar på grunn av at folk er bortreist på ferie, men Reikerås forteller at eiendomsdirektør Even Berge har sagt til dem i en mail at han ikke ser noen grunn til at universitetet skal stille seg i veien for dette.

– Og Even Berge er en hederskar, så vi har troen.

Faktisk går Reikerås så langt som å si at han er 98 prosent sikker på at alle de involverte partene kommer til å si ja til en kattestatue.

Les også portrettet av SiB-katten fra 2013: Dronningen av Høyden.

Trenger dugnadsvilje

Om den spådommen viser seg å stemme, gjenstår bare et problem: Penger.

– Vi har fått et estimat som tilsier at dette kommer til å koste mellom 30 000 og 50 000 kroner, sier Reikerås.

– Hvordan skal dere skaffe såpass mye penger?

– Vi går for en god, gammeldags dugnad i form av en crowdfunding-side. SiB-katten har betydd såpass mye for såpass mange at den jevne student nok har lyst til å bidra litt her, sier Bjørnevik.

Kompisene har også et lite håp om at noen større aktører kan tenke seg å bidra med litt mer enn det en dugnadsvillig student kan.

– Vi vet at mange ansatte var glade i henne. Det ser man ser man blant annet på at alt fra professorer, via kommunikasjonsrådgivere til tidligere rektoratmedlemmer har reagert på Facebook-siden til katten da hennes død ble annonsert. Da kan vi jo håpe at UiB er bevisst hvor mye Araya har betydd for deres ansatte, og bidrar litt til et minnesmerke, sier Bjørnevik.

Håper å ha på plass innen ett år

Om både godkjenning og finansiering går i boks, antar guttene at arbeidet med å reise statuen bør komme i gang ganske snart.

– Så når kan vi vente oss å få se Araya utenfor Studentsenteret igjen?

– Vi må nok innrømme at vi ikke har så mye erfaring med å bygge statuer og byster, så jeg tør ikke være for bastant der, sier Bjørnevik.

Kamerat Reikerås er imidlertid hakket mer konkret i sin tro.

– Jeg håper at SiB-katten kan være tilstede i bergenstudentenes hverdag igjen innen et års tid, sier han.

Vil du bidra til statuen? Gå inn her for å gi støtte.