Vil innføre fire kjøttfrie ukedager

GRØNNERE. Av miljøhensyn ønsker SiB å innføre mindre kjøtt og mer grønnsaker i alle sine kantiner. ARKIVFOTO: HANNE DAHL GEVING

SiB-kantinen ønsker en grønnere profil, og ønsker å innføre opptil fire kjøttfrie dager i uken. NHHS og BIS er skeptiske til forslaget.

– Ideen om en «kjøttfri mandag» som ble tatt opp i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen har blitt veldig godt mottatt at studentene. Derfor føler vi oss trygge på at studentene er klare for et enda mer miljøvennlig kosthold, sier Magnus Nygaard, styreleder i Studentsamskipnaden på Vestlandet (SiB).

Fra og med 12. August, som er første undervisningsdag etter sommeren, vil samtlige av SiBs kantiner mest sannsynlig servere kjøttfri mat fra tirsdag til fredag. Dette ble vedtatt med marginalt flertall på tirsdagens styremøte.

– Vi kommer til å gå inn for enten tre eller fire kjøttfrie dager i uken, avhengig av om vi får gode rabattavtaler med leverandørene. Vi opplever at studentene er mer velvillig innstilt til å spise vegetarisk nå enn tidligere, og tror mange vil ha glede av et grønnere tilbud, sier Nygaard.

– Blir litt billigere

Blant råvarene som kantinene vil bruke som erstatning for kjøtt, er særlig bønner og kikerter viktig.

– De inneholder viktige næringsstoffer som kroppen vanligvis får i seg gjennom kjøtt. Derfor kommer mye av maten til å inneholde disse råvarene, sier Nygaard.

– Kikerter og bønner er langt billigere enn kjøtt. Vil maten også bli billigere?

– Kjøttet vi har benyttet oss av i kantinen har ikke vært så dyrt, vi har hatt gode rabattordninger, så prisforskjellen blir ikke enorm. Men det er klart, det kommer nok til å komme en liten prisreduksjon, sier Nygaard.

Eline Haakestad fra Grønne Studenter er svært positiv til ordningen.

– Det er akkurat slike ting vi må gjøre i Norge for å nå målene satt i Parisavtalen. Hvis det at studenter tvinges til å spise kjøtt litt sjeldnere kan gjøre at vi leverer en sunnere klode til våre barn, så synes jeg ikke det er så altfor mye forlangt.

Handelshøyskolene raser

Ikke alle er like positive som Grønne Studenter. Eksternansvarlig i NHHS, Karoline Kongshaug, mener at fire dager vegetarmat vitner om at SiB tenker for mye på UiB-studentene og for lite på studentene ved de andre institusjonene.

– Det virker veldig lite gjennomtenkt av SiB. Dersom de bare tar hensyn til vegetarianere og miljøaktivister, og ikke majoriteten av studentene, er de jo ikke en samskipnad for alle, sier hun.

Også eksternansvarlig ved BI, Alice Beate Holm, er svært negativ til forslaget.

– Dette er rett og slett et forsøk på å spare penger, der man bruker klimasaken som unnskyldning, sier hun.

Som en konsekvens av vegetarvedtaket tar Kongshaug fra NHHS til orde for å se på andre løsninger i NHH-kantina enn SiB.

– Monopol er jo en utdatert modell uansett. Studentforeningen har allerede gått til ledelsen og bedt dem legge ut kantineserveringen på anbud. Det burde ha vært gjort for lengst.

Haakestad fra Grønne Studenter er sterkt uenig med Kongshaug.

– Vi i Grønne Studenter kommer til å fremme et forslag om at kantina på NHH faktisk bør ha fem kjøttfrie dager i uka, for det er der det økologiske fotavtrykket er størst. Det er tydelig at klimaspørsmålet ikke tas på alvor av NHH-studentene, sier hun.