ARY fikk ikke fart på dansefoten

BESKJEDEN. Et lamslått publikum kombinert med en beskjeden artist var ikke det som skulle til for å løfte taket. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Den magiske stemmen til ARY var ikke nok til å røre ved Kvarterets dansefot torsdag kveld.

Konsertanmeldelse Artist: ARY Sted: Stjernesalen på Kvarteret Dato: Torsdag 24. August

Den nye norske pop-prinsessen ARY spilte torsdag kveld for et fullpakket Kvarteret i Stjernesalen. Femten minutter forsinket ankom hun noe beklagende med begrunnelsen at folkemengden var overveldende. Uten mye om og men startet konserten, og den unike stemmen stilnet det ellers pratsomme lokalet.

Ville hoftebevegelser og behagelige toner strømmet ut av høyttalerne. Med hitlåten «Higher» allerede som sang nummer tre virket konserten til å være i fri flyt oppover mot nye høyder. Men helt slik gikk det ikke. Jeg vet ikke om det var manglende karisma fra ARY eller et totalt lamslått publikum; til tross for utrolige elektronika-beats og en røst som fra himmelen, var det stor mangel på dans og enda mindre allsang. På et tidspunkt var det så stille at jeg kunne høre fyren bak meg hviske noe til sidemannen.

Med en forførende stemme ankom hun «The Sea», en av de aller mest populære låtene kjent fra introen i krigsdramaet «Nobel». Den ellers spektakulære prestasjonen fra DJene, som gjerne skulle ha blitt introdusert før det hele startet, valgte denne gangen å senke tempoet og spille lavere. Sangen som i seg selv er nydelig, mistet sin sjarm da de karakteriserende ekkoene og rytmen forsvant. På under to minutter, kun avbrutt av en mislykket gjesteopptreden fra publikum, var alles favorittlåt over.

Varsomt fortsatte ARY sitt repertoar med relativt direkte oppfordringer til publikum om å føle på musikken. Med en mager suksess ankom høydepunktet av konserten med den siste singelen «Childhood Dreams». Etter hva jeg kan fatte og begripe var ARY og publikum like overrasket over hverandre, noe som resulterte i en uheldig og sjenert konsertbalanse.

Det strålende talentet til ARY er likevel ikke til å stikke under en stol. At vi kommer til å se mer fra ARY er det ikke tvil om, men til neste gang ønsker Bergen seg mer av hennes magiske krefter. ARY, du er en stjerne, og du må starte å oppføre deg som en!

Tekten har blitt endret etter at artisten tok kontakt og påpekte en setning som virkte seksualiserende. Studvest beklager.