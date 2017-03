«Welcome to Watertown, motherfucker!»

Å filmatisere et terrorangrep er ingen lett oppgave, og det er lett å trå feil. Det gjør derimot ikke Peter Berg med Patriots Day, en film som gir terrorens ofre en verdig hyllest, fylt med spenning og drama.

FILM «Patriots Day» Regissør: Peter Berg Sjanger: action/drama/historie

Patriots Day, regissert av Peter Berg, er en gripende dramatisering av terrorhandlingene som fant sted under det årlige Boston Marathon, den 15. april 2013, da to terrorister utløste bomber som drepte tre mennesker og såret hundrevis av andre, etterfulgt av en storslagen jakt på gjerningsmennene.

Hendelsesforløpet i denne terrorhandlingen er som tatt ut av en lærebok i dramaturgi, og alt ligger til rette for et nervepirrende drama på kinolerretet. Actiondramaet lykkes ikke bare med å fortelle historien slik den foregikk på ekte, den gir oss også et rørende og personlig innblikk i ofrenes liv, deres sorg og deres viljestyrke til å reise seg igjen.

Mark Wahlberg spiller den hardtarbeidende politimannen Tommy Saunders, som føler at han ikke får utnyttet sitt fulle potensiale, en rolle vi har sett Wahlberg i før – en rolle han mestrer godt. I filmen møter vi også Kevin Bacon som den nådeløse FBI-agenten Richard DesLauriers. FBI kommer i velkjent stil inn og avløser det lokale Boston-politiet i etterforskningen av terrorhandlingene, til stor misnøye hos den lokale betjenten Saunders. Naturligvis lar ikke Wahlbergs karakter seg kue, og blir etterhvert en sentral brikke i jakten på terroristene. Skuespillerne lykkes langt på vei med å gi oss et inntrykk av stresset og følelsene de involverte i Boston Marathon-bombingen må ha følt på. Gjennom parallelle handlinger hvor vi både følger terroristene, ofrene og politibetjentene, blir hendelsene fremstilt fra alle de involvertes perspektiver. Patriots Day er med andre ord ikke en propagandafilm mot islamsk ekstremisme, men gir en saklig fremstilling av hele hendelsesforløpet.

Hollywood-produksjonen gir oss en rørende og solid sammensatt hyllest av ofrene for denne terrohandlingen, og de politibetjentene som over de neste dagene jobbet på spreng for å forhindre et nytt angrep. Thrilleren klarer å fortelle denne historien uten å ta i bruk de overdrevne eksplosjonene vi forbinder med Hollywood, og gir oss heller en balansert og ærlig fremstilling, spesielt ved å bruke klipp fra de ekte hendelsene under og etter bombene smalt. Spesielt én scene skiller seg ut som voldelig, men også her begrenses bruken av effekter til det realistiske, og smelter fint sammen med resten av filmen.

Likevel merker man i noen scener at dette er et Hollywood-produkt, spesielt når Wahlbergs karakter kommer med velkjente fraser som «Those cocksuckers messed with the wrong city», og når en annen betjent sier «Welcome to Watertown, motherfucker.» Slike utsagn understreker likevel det patriotiske ved filmen – samholdet amerikanere følte på i kjølvannet av terrorhandlingene.

Selve hendelsene foregår i Boston, men filmen i sin helhet hyller essensen i det å være amerikansk, «In the end, we are all Boston Strong». Patriots Day er en effektiv og intens skildring av det som regnes som den verste terrorhandlingen på amerikansk jord siden angrepet mot Twin Towers i 2001.