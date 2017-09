Zachen satser på studentene

BRYGGEN. — Jeg vil påstå at beliggenheten til Zachariasbryggen er en av de beste i Bergen, mener markedsansvarlig Johannes Tvedt. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

De tradisjonelle studentutestedene blir utfordret av «gamle travere».

Flere utesteder i Bergen har de siste årene valgt å rette sin markedsføring mot studentene. Nå vil restauranthuset Zachariasbryggen, også kjent som «Zachen», prøve på det samme. Fra og med 7. september innfører de et nytt ukentlig tilbud for studenter, kalt «KulturTorsdag».

– Vi håper og tror at vi vil få studentene ned til Zachen, forteller Johannes Tvedt, markedsansvarlig i SKOG, som blant annet driver markedsføringen til utestedene Zachen og Ricks.

Under arrangementet åpner de opp hele huset på tre etasjer, med ulike konsepter og musikkstiler på fire forskjellige rom. Det tror han vil appellere til brosteinsbyens pensumpuggere.

– På grunnlag av det vi klarte å oppnå på Ricks, tror vi at vi også vil klare det her, sier Tvedt.

– Det blir konkurranse

For å trekke til seg studenter vil de under arrangementet tilby øl til 49 kroner, og legger dermed prisene på omtrent samme linje som de klassiske studentstedene Hulen og Det Akademiske Kvarter.

– For oss er det ingen konkurranse. Vi ønsker kun å være med å bidra til et større og bedre tilbud for studentene i Bergen, sier Tvedt.

Lederen for Hulen, Mehrvan Emami, er imidlertid ikke enig i det.

– Selvfølgelig vil det bli konkurranse. Jo flere aktører det er, jo mer konkurranse er det, påpeker han.

Videre er Emami klar på at Hulen på sin side vil fortsette å holde på konsepter som gjør dem særegne for studenter.

– Men om «KulturTorsdag» blir en suksess og trekker studenter, så må vi gjøre mottiltak, fortsetter han.

Kvarteret er ikke bekymret

Leder for Kvarteret, Anette Arneberg, er på sin side ikke bekymret for den nye satsingen. Hun er heller positiv til at flere utesteder velger å rette søkelyset mot studentene, og mener at dette ikke vil påvirke driften av Kvarteret.

– Jeg tror ikke satsingen kommer til å påvirke oss. Vi er så mye mer enn en studentbar. For mange er vi en arena for møter, konserter eller et sted å lese pensum, sier hun.

– Det skaper nok noe konkurranse for oss, men dette gjør at vi blir utfordret til å ha bedre og bedre innhold.

– Studenter vil ha mer enn billig øl

Det er ikke første gang et utested har satt ned prisene for å trekke til seg studenter. Kaos er blant utestedene som tidligere har senket ølprisene og rettet søkelyset mot studenter. Tidligere i år avviklet de imidlertid satsingen «Very Important Students».

Anette Arneberg, leder for Kvarteret, mener at det kreves mer enn bare billig øl for at studentene tar turen til utesteder.

– Jeg tror absolutt pris har noe å si, men studentene i Bergen er veldig oppegående. Det kulturlivet vi har i Bergen påvirker hvorfor det er så mange studenter som velger å studere her. Kulturen og studentene går litt hånd i hånd, sier hun, og fortsetter:

– Utelivet i Bergen blir bedre og bedre, og det kommer ikke bare av gode studentpriser, men også interessante konsepter og bra innhold.

Dette stiller Emami seg bak.

– Vi vil jo skape et verdifullt kulturtilbud her i Bergen for alle studenter, og dette er et ansvar vi alle må ta på alvor, påpeker lederen for Hulen.