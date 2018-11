Aleksandra er mor og fulltidsstudent

Klokken er 7.00. Kun få mennesker er ute og på vei til arbeid eller skole. Mens den gjennomsnittlige student kan fortsette å slumre, må andre opp tidlig for å levere i barnehagen. En av dem er psykologistudent Aleksandra Klepacka (24)

– Kaspian sover fortsatt, men bare kom inn, sier hun, idet hun åpner døren klokken 7.30.

Klepacka bestemte seg for rundt to år siden for å få barn. Sammen med samboeren Martin Ellingseter planla hun i detalj hvordan hun kunne kombinere det å bli mamma med å fortsette og være fulltidsstudent ved Universitetet i Bergen.

Så, fem dager før eksamen i fjor, fikk hun en liten gutt. Sommeren som fulgte ble brukt til å ta igjen det tapte arbeidet før hun igjen var tilbake på universitetet. Permisjon var det samboeren som tok, mens hun fortsatte profesjonsstudiet i psykologi.

– Det er noe stort som skjer i livet ditt i det du får barn. Det forandrer alt.

Samtalen avbrytes av svak gråting, før en liten gutt på litt mer enn ett år kommer valsende over gulvet og ser nysgjerrig på oss. Klepacka er rutinert og setter med ett i gang å lage mat og gjøre klart til levering i barnehagen. Det er først etter dette hun får noen timer til å være student, før hun igjen må være mor og hente i barnehagen og passe på at det er middag på bordet.

– Det å være fulltidsstudent og mor til et spedbarn kan være veldig slitsomt. Det er en stor overgang fra å kun tenke på seg selv til å alltid tenke på noen andre og sette deres behov framfor dine egne, sier hun.

I den tette timeplanen gjenstår lite tid til studiet eller studentlivet. Mens vi snakker setter Klepacka i gang med å brette klær, før vi går videre til kjøkkenet hvor lapper står på menyen. Kveldene bruker hun til å få gjort husarbeid eller å ta et pust i bakken, framfor å drikke med venner. Helgene er også satt av til familien. Det er kun når Kaspian er i barnehagen Klepacka prioriterer studiet.

– Jeg har aldri vært blant dem som må ha de beste karakterene, men etter at jeg fikk barn har jeg faktisk fått bedre karakterer. Når du har to timer til lesing bruker du disse så godt du kan fordi du ikke får mulighet til det senere, sier hun.

Hun ser ikke på det som en hindring å ha et barn, men innrømmer at man blir sliten til tider. Hvordan dagen er, avhenger av natten. I natt har Kaspian sovet godt, og Klepacka er opplagt. Andre ganger kan hun sove kun et par timer om natten før hun må opp igjen.

– Det er litt flaut, men det skjer at jeg hører venner fra studiet klage over hvor slitne de er og tenker «det sier du, jeg har måttet stå opp fem ganger i natt». Det betyr jo selvfølgelig ikke at den personen ikke er sliten, men man synes rett og slett litt synd på seg selv. Du ser på de problemene andre har som litt latterlige i sammenlikning med dine egne.

I november begynner eksamensperioden ved studiet. Da er samboeren bortreist, og hun må selv ta alt ansvaret for at sønnen har det bra. Dette er noe hun gruer seg til. Kaspian har hatt en lett forkjølelse. Om dette skulle forverre seg kan Klepacka få problemer med eksamen.

– I en jobb har du et visst antall dager du kan være hjemme om barnet skulle bli dårlig. Det har du ikke som student. Obligatorisk er obligatorisk, uansett. Da sliter du om du ikke er til stede. Du kan ikke si til babyen at «nå må du bli frisk fordi mamma skal på skolen».

Hun opplever universitet som støttende, men flere løsninger mener hun er utfordrende for de med en baby å tenke på. Som forelder får du ikke utbytte av de 24 timene du har til rådighet ved en hjemmeeksamen.

– Det å være mor er jo ikke noe jeg kan velge bort én dag, og så komme tilbake til, sier hun.

Hun forteller videre det er vanskelig å få gyldig fravær når barnet ditt er sykt. Da Klepacka selv nettopp hadde født, og skulle opp til eksamen, var det tilsynelatende ingen leger som ville skrive legeerklæring.

– Alt jeg kunne gjøre var å ringe rundt til alle legene jeg kom over til jeg slutt fant én lege, dagen før eksamen. Samme uke som jeg hadde født.

Medstudenter og forelesere forteller hun derimot har vært veldig imøtekommende. Flere er nysgjerrige og spør hvordan det går med den lille. De første ukene måtte Kaspian ofte bli ammet. Dette løste paret med at samboeren kom med sønnen under forelesning.

– Da gikk jeg ut, ammet, og gikk inn igjen på forelesning.

Samboer Ellingseter leker med sønnen mens Klepacka gjør seg klar til forelesning. Ellingseter er deltidsstudent ved Førde Tekniske Fagskole, men mesteparten av tiden jobber han offshore. Da er Klepacka alenemor. I disse periodene er hun mye alene. Selv om det er flere ved studiet som også har barn, er Klepacka den eneste i sin egen vennegjeng.

– Jeg har nesten følt meg litt sosialt tilbakestående. Nesten som om jeg har glemt hvordan man snakker med folk. I perioder tilbringer jeg så mye tid med å bare være meg og babyen, at jeg glemmer hva man snakker om.

Klassen ved profesjonsstudiet er glade i fest og opptatt av å være sosiale sammen. Klepacka prøver også å få med seg en klassefest i ny og ne. Samtidig er det ikke alltid hun klarer å relatere når samtalene handler om dating og tinder, eller det som skjedde på forrige klassefest. I slike tilfeller føler hun seg ofte utenfor.

– Det er vanskelig å være den eneste. Babyen er hele verden for meg. 90 prosent av alle tankene mine går til ham. Når du kommer på fakultetet har du lyst til å dele historier fra hverdagen din, men samtidig vil du ikke være den mora som kun snakker om babyen sin.

Veggene rundt om i leiligheten er dekorert med bilder av lille Kaspian. I hjørnet står det en lekekasse og et lekekjøkken. Studenten selv lyser opp når hun snakker om sønnen sin. Venner og familie er støttende, men det sosiale er noe hun har valgt bort til fordel for å kunne sjonglere studiet og familie. Som student er man fleksibel. Dette har gjort at hun har kunnet tilbringe mye tid med sønnen.

– Man går glipp av masse sosialt, men det er en del av å være forelder uansett. Du setter deg selv på andreplass, alltid.

Tenner er pusset. Matpakken er pakket og klar. Forelesningen starter kvart over ni. Vi beveger oss ut for å levere Kaspian i barnehagen, før mammaen igjen kan være student i et par timer.

Det å være mor og fulltidsstudent, sammenlikner Klepacka med å være i fulltidsjobb. Likevel synes hun det er leit at hun ikke kan være med klassen så mye som hun skulle ønsket, og kjenner på det at hun ikke fikk dratt på utveksling. Det er likevel ingen anger å skimte i studenten. Det å være studentmamma har klare fordeler.

– Du får også en helt spesiell form for motivasjon. Du vil gjøre ditt beste på studiet, fordi du har et lite barn du vil gjøre det for.

Tekst: Johanne Mikkelsen Espeland

Foto: Anna Isabella Sveinsson

Kommentarer

kommentarer