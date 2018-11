BI-studenten Aina er Åsane Seahawks quarterback

Tekst: Bendik Osland Kalsnes

Foto: Ina Romslo Rønning

– Down, set – HUT!

Økonomistudenten Aina Fivelsdal Wetaas (20) fra BI holder den karakteristiske amerikanske fotballen i sin høyre hånd mens hun speider etter lagkamerater å kaste til. En medspiller kommer på et kryssløp, og Aina lar seg ikke be to ganger. Ballen minner litt om en patron der den suser gjennom luften før den blir tatt imot i et fast grep.

– Woho! Så dere det? Den var jeg fornøyd med, roper hun, mens hun hopper opp og ned i en spontan jubeldans.

Det er ordentlig Bergensvær denne senhøstkvelden på «Hawks nest». Dagslyset har for lengst blitt slukt opp av mørket, men på Rolland i Åsane skinner det gule flomlyset sterkt over den irrgrønne kunstgressbanen. Bergens aller første amerikanske fotballag for kvinner, Åsane Seahawks Damer, trener på såkalte «plays», som innebærer hvordan laget skal angripe.

Det var litt skremmende i starten, men nå føler jeg meg tryggere

– Det er viktig at alle på laget lærer seg de ulike angrepene. I forrige kamp gjorde jeg en feil, og spilte et annet «play» enn vi hadde avtalt. Det endte med at hun jeg kastet til fikk skikkelig juling, forteller Wetaas med et stort, skyldig smil.

Wetaas er lagets quarterback, som vil si at det er hun som har kasteansvaret når laget skal angripe. Etter hvert kast på dagens trening snur hun seg mot treneren, som selvfølgelig er amerikansk, og får tilbakemeldinger på hvordan hun har løst angrepet.

– Jeg er kanskje den laveste quarterbacken i historien. Lille meg mot alle de store damene, liksom. Det var litt skremmende i starten, men nå føler jeg meg tryggere. Det handler bare om å kaste presist, forteller hun.

For selv om amerikansk fotball er en sport som tilsynelatende virker voldsom og tøff, forsikrer Wetaas at sporten ikke fører med seg mye skader.

– Vi har veldig god beskyttelse, sier hun, og tar oss med inn i garderoben.

– De som kommer på treningene trenger bare fotballsko. Resten, som hjelm og alt av beskyttelsespads, låner vi ut, forteller Wetaas.

Amerikansk fotball har siden slutten av 1800-tallet utviklet seg til å bli en av USAs aller største idretter. Selv om det heter fotball og er en lagsport med elleve spillere på hvert lag, er det også der likheten mellom amerikansk- og europeisk fotball stopper. I amerikansk fotball skal lagene prøve å få ballen over en linje for å skåre en såkalt «touchdown» – som regel med et kast.

– Jeg klarte å kaste inn min første touchdown i forrige kamp. Det var virkelig en helt ekstrem opplevelse. Nå må jeg bare trene så jeg klarer flere. Det ga skikkelig mersmak, forteller Wetaas mens det lyser av øynene hennes.

Wetaas forteller ettertrykkelig om det gode miljøet på laget, noe som også blir tydelig da to lagkamerater ankommer – kun for å se på treningen. Gyri Leader (23) studerer sosialantropologi mens Malin Fløysand (20), som har bursdag (!), studerer grafisk design.

Fløysand forteller at hun kommer på treningen for å få med seg hva de går gjennom, og for å støtte de som trosser vær og vind.

– Hvorfor er du ikke med på treningen?

– Jeg har litt forskjellige skader, som blant annet en avrivning i en muskel i låret, sier hun.

– Men Aina fortalte at det ikke var så mange skader …?

Fløysand begynner å le.

– Jeg fikk faktisk hjernerystelse på en av mine første treninger også. Det er kanskje litt annerledes for meg, ettersom jeg spiller center og både må takle og blokkere, forteller Fløysand.

Mens vi snakker om skadene får Wetaas øye på at Fløysand har ankommet, og kommer løpende bort.

– Ånei, kom du nå? Nå ødelegger du det jeg sa om at denne sporten er veldig trygg, sier Wetaas med et oppgitt smil etterfulgt av latter fra alle tre.

Wetaas og Fløysand deler leilighet, og forteller at mye av tiden hjemme består av å se på amerikansk fotball på YouTube for å lære.

– Vi har begge blitt bitt av basillen, så hjemme hos oss ligger det både fotballer, pads og annet utstyr strødd. Vi har selvsagt også hengt opp et Åsane Seahawks-flagg på veggen, forteller Fløysand og legger til at hun og Wetaas ofte pleier å dra opp på Hawks Nest utenom treninger for å øve.

Leader står over treningen på grunn av sykdom. Hun forteller at hun både har amerikansk og norsk statsborgerskap, og at familien hennes er veldig interessert i fotball – type amerikansk.

– Jeg er også fullstendig hektet, og synes det er helt nydelig å komme hit for å få ut litt aggresjon. Jeg er cornerback, så jeg takler andre uten å bli taklet selv. Det er en god følelse, forteller hun.

Selv om Åsane Seahawks Damer er etablert, er det fremdeles svært få jenter som spiller amerikansk fotball sammenliknet med gutter. Etter oppstarten i mars mangler de fortsatt noen spillere for å kunne ha et eget lag i serien, og samarbeider med Haugesund Hurricanes når de spiller kamper.

Leader forteller at sporten passer veldig bra for jenter.

– Tradisjonelt er det jo den fuckings – unnskyld språket – lingerieligaen (Legends Football League, tidligere Lingerie Football League, der kvinner spiller mot hverandre i undertøy, red.anm.) for kvinner i USA. Den er ekstremt sexistisk og veldig farlig, de har jo nesten ingen beskyttelse. Utenom det ser jeg ingen grunn til at amerikansk fotball skal passe bedre for gutter enn for jenter, sier Leader.

Også styrelederen i Åsane Seahawks, Trygve Talhaug, overværer kveldens trening. Talhaug forteller at han er opptatt av at begreper som «gutteidretter» og «jenteidretter» skal skrotes.

– Det er for mye kvinnediskriminering i idretten. Jeg liker å bruke skihopperen Anette Sagen som et eksempel. Hun tok kampen for at også kvinner skal få hoppe langt på ski, og er en stor del av grunnen til at Maren Lundby vant OL-gull i vinter. Vi i Åsane Seahawks ønsker ikke å ha noe skille mellom kjønn. Amerikansk fotball er en sport for absolutt alle, enten du er stor eller liten, rask eller treg, sier Talhaug.

På treningen hagler det amerikanske gloser fra treneren til Wetaas. «You´re waiting too long», «better», «oh, too bad. That could´ve been real good».

Alle som har sett amerikanske fotballfilmer- og serier vet at quarterbacken som regel den mest populære spilleren på laget. Leader forteller at sporten i det virkelige liv også er preget av noen fordommer.

– Som antropologistudent så jeg veldig fram til å tre inn i, og bli en del av fotballmiljøet. Det er veldig mange stereotypier på de ulike posisjonene. For eksempel skal min posisjon være de snille på laget, mens quarterbackene, posisjonen Aina spiller, er kjent for å være arrogante.

Wetaas har tatt seg en drikkepause og overhører det Leader sier. Man kan så vidt skimte et skeptisk blikk gjennom beskyttelsesgitteret på hjelmen. Leader følger raskt opp:

– Men Aina er overhodet ikke arrogant, altså. Hun er jo lagets humørspreder, forteller hun før begge igjen bryter ut i latter.

17. November er en merkedag for Åsane Seahawks Damer. Da skal de ned til Haugesund for å spille kamp mot Vålerenga Trolls.

– Vi tapte forrige kamp, men nå er vi skikkelig klar for revansje. Vi har trent godt siden den gang, sier Wetaas før hun igjen tar et godt grep om ballen, roper «HUT», ser seg rundt etter alternativer og sender i vei et nytt presist kast.

