Stort underskudd og mangel på frivillige til tross. Den nyvalgte daglig lederen på Kvarteret, Mattis Månum Pettersen, har tro på at Kvarteret igjen skal bli det foretrukne studenthuset for bergensstudentene.

Søndag 7. mai var det duket for generalforsamling for Det Akademiske Kvarter (Kvarteret). Tradisjonen tro inneholdt generalforsamlingen både memes, «gf-bingo», valg og utfordringer med å nå det vedtaksdyktige antallet på 100 studenter.

I forkant av generalforsamlingen var det kun innstilling på to av de åtte vervene i Kvarteretstyret, til daglig leder og frivillig ansvarlig. Til slutt ble alle vervene, bortsett fra økonomiansvarlig, fylt opp.

Det var den innstilte lederkandidaten Mattis Månum Pettersen (24), som studerer teatervitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), som ble valgt til ny daglig leder og tar over roret fra 1. juni.

– Det er jo både gøy og spennende. Kanskje også litt skummelt, sier en fornøyd Pettersen til Studvest.

– Vært mye brannslukking

Studvest skrev nylig om at Kvarteret gikk 2,3 millioner kroner i underskudd i fjor. På talerstolen søndag sa Pettersen at det viktigste for ham er å finne ut hva og hvor Kvarteret vil være i fremtiden.

– Pandemien har trukket frem en del ting som ikke er ideelt. Det har vært mye brannslukking for at driften går rundt, men min visjon er at Kvarteret skal være bergensstudentenes foretrukne oppholdssted.

PÅ TALERSTOLEN: Mattis Månum Pettersen på generalforsamling søndag.

Han trakk også frem verdien av Kvarterets ulike driftsorganisasjoner, som bidrar til et bredt tilbud på huset.

– Det må være vårt felles mål at studenter ønsker å være her.

Pettersen ble valgt gjennom en skriftlig votering og salen brøt ut i «Mattis, Mattis, Mattis»-rop da seieren var et faktum.

– Hovedmålet blir å få flere besøkende, sier han når han snakker med Studvest

Frir til kommunen

Pettersen gjentar også ønsket om å gjøre Kvarteret mer tilgjengelig for flere.

– Jeg tror vi må synliggjøre hva Kvarteret kan bety og hva Kvarteret er; her kan du ha et tilholdssted, jobbe i bar, jobbe med lyd eller lys eller produksjon. Du er hjertelig velkommen uansett.

– I regnskapet for 2022 kommer det frem at dere gikk i underskudd nesten hver måned. Hvordan skal du jobbe for få opp salget igjen?

– Kvarteret er et konsept som er konstant, mens studentmassen vil endre seg. Jeg tror det handler om å finne ut hva studentene i Bergen ønsker seg. Nå har vi hatt en markedsundersøkelse som blir et hjelpemiddel for huset, som styret jobber med nå.

– I dag mangler Kvarteret frivillige for å ha ønsket drift, i følge nåværende leder. Hvordan skal dere rekruttere flere frivillig og få flere besøkende?

– Vi har et ambisjonsnivå som er helt unikt for en frivillig organisasjon. Vi trenger bare flere folk. Da må vi synliggjøre at alle er velkommen i Kvarteret-familien, enten på huset eller i en driftsorganisasjon.

Pettersen forteller at han ønsker å invitere Bergen kommune til et samarbeid, for å se på «muligheter for at begge kan tjene på å jobbe i et fellesskap».

– Bergen sier de vil være en studentby, og da mener jeg at kommunen har et ansvar for å hjelpe organisasjoner som hjelper studentene.

SAMARBEID: Nyvalgt leder, Mattis M. Pettersen ønsker å se på mulighetene for samarbeid med kommunen.

Likevel håper han at Kvarteret kan være selvfinansierte.

– Dere gikk over to millioner i underskudd i 2022, hvordan skal du få økonomien på riktig kurs igjen?

– Jeg opplever at vi er en såpass viktig aktør at jeg håper vi klarer å hente opp igjen til det økonomiske nivået før pandemien. Vi ønsker selvfølgelig å være selvfinansierte, og vi skal nok klare å redde oss inn selv. Men en økt grunnfinansiering fra kommunen kan bidra til flere frivillige.

Generalforsamlingen slet med å bli vedtaksdyktige

Studvest har flere ganger tidligere skrevet om kaos og mye venting for å oppnå et vedtaksdyktig antall i salen.

VEDTAKSTDYKTIGE: Tradisjonen tro hadde generalforsamlingen utfordringer med å samle 100 stykker med å være vedtaksdyktige. Til slutt vedtok de å være vedtaksdyktige med 90 studenter i salen.

Etter nærmere en og en halv times venting, ble det derimot vedtatt at generalforsamlingen var vedtaksdyktige på kun 90 personer isteden.

– Vi er 97 stykker nå, men om vi er vedtaksdyktige på 90, kan dere gå på do underveis for eksempel, sa daglig leder, Sara Mørland, med et smil fra talerstolen.

I tillegg til valg av nytt styre, ble det vedtatt var at daglig leder av Kvarteret skal bli et honorert eksternt finansiert, i tillegg til at det skal investeres i nye kaffekopper.





