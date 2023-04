April er snart omme og det er duket for varmere tider. Våren, årets kåteste årstid er godt i gang, og det er hekketid overalt. Hekketiden markeres blant annet med båndtvang og fuglekvitter når man sprader i Guds frie natur. Men hvis du, som meg, er en turgåer som traver best med musikk i øret, vil du være vitne til to hekketider samtidig; i musikkens verden foregår det nemlig en annen hekketid, hvor musikerne lefler med sommertoner for å vinne folkets gunst. Det er et like sikkert vårtegn som knopper på trærne.

Sjekk ut fenomenet selv med disse låtene. Fram med pryden og dans våren inn!

Igjen – Balestrand Badeklubb

Noen som har fått med seg at det har vært vårjevndøgn er Balestrand Badeklubb. Deres nye låt «Igjen» er en mixtur av varm EDM, pils i parken og lykkebringende endorfiner. Det trengs ingen tidsmaskin til for å spå denne låten som gjenganger, når diverse Bluetooth-høyttalere samles i Nygårdsparken og andre knutepunkter sommeren 2023. Balestrand Badeklubb er et prosjekt er sentrert rundt festivalen med samme navn, og Balestrands kommunehelt Kjartan Lauritzen.

Låta består av musikalske innslag fra Kjartan Lauritzen, St Valentine, GKR, Coucheron og kill. De får det til, de gutta der, med både lyriske salver og melodiske herligheter. Fest ørepluggene i øret, maksimer volumet, dans mellom reolene på Rema 1000, kjøp deg en mellomstor is og løp ut i sola!

Afrika2 – Ka2

Har du noensinne løpt for livet på savannen? Ikke det, nei? Det trodde ikke jeg heller, før jeg hørte den nye låta til Ka2. Den ga meg omtrent samme følelsen. «Afrika2» sender ikke bare sin hærskare av fans inn i varmere tider, men til et varmere kontinent. Låta på seks minutter, og som uten tvil er en klubblåt, består av bass, bongos og en stridsklar afrikansk stamme.

Til og med på vårens kaledste dager kan du danse deg varm med «Afrika2». Låten fungere også utmerket godt som løpelåt. Hvis du sliter med motivasjon på løpeturen, sett på «Afrika2», og løp som du savannens rovdyr i hælene.

Judy Law– Fieh

Fieh sin nye låt, som jeg alt for lenge trodde het Jude Law, heter egentlig «Judy Law» og er helt knall. «Judy Law» er navnet på alteregoet til Fiehs frontfigur, Sofie Tollefsbøl, og er en advokat som lever det enkle og rike liv. Den perfekte jenta, den «alle» vil ha.

Moving up the ladder, leaving behind» alle firfisler av mannemenn som vil spandere henne en latte. Fieh fnyser av denne karakteren, men med en viss beundring. Hadde det ikke vært deilig om alt bare falt på plass der det skulle? Som i livet til Judy Law? Melodisk tar det omtrent 0.3 sekunder å forstå at det Fieh vi har med å gjøre. Varme funky toner brer seg rundt i knollen, skarpe trommer slår presist og den gjenkjennelige vokalen til Tollefsbøl setter prikken over Fieh’en.

En funky vårlåt, rett og slett.

Just say the words – tigerstate

tigerstate gir deg våren inn med teskje, for hva er vel mer vårstemning enn kjærlighetslåt krydret med franske gloser? «Just say the word» er en nydelig og drømmenede kjærlighetsang, som etter mine musikkjournalistiske evner handler om det å bli verdsatt av den du elsker. Melodisk tar det som Fieh, utrolig kort tid før du skjønner at det er tigerstate du har med å gjøre.

Etter å ha hørt gjennom låten ett par ganger, befant jeg meg på et dypt dagdrømmende stadium, der jeg hadde vunnet både prinsessa og halve kongeriket. Dette er en låt som garanterer dagdrømming, med andre ord. Varme rosa toner brer seg inn i øregangen og smører humøret med vårglede.

Ta en lytt og la humla suse!

Krøteveg te Helvete – Kvelertak

Noen ganger passer det seg med en skikkelig vårbrøl, det syntes hvertfall Kvelertak. De slapp nemlig ny singel i april, som er et realt vårbrøl. Singelen er den første låten i det kommende albumet Endling, som slippes til høsten, og er deres første utgivelse siden 2020. Singelen «Krøterveg te helvette», er i kjent kvelertakstil, et fire minutter langt fuck you til majoritetskulturen.

Jeg er ingen tung-metall fyr, men det er noe med den siddis-gaulende sekstetten som får det til å riste i moshpitfoten. Også er det unektelig noe deilig med å brøle «La mjødet få flyta, Rogaland skal brenne i hjel!».

Så, hvis du av en eller annen grunn har et behov for å brenne ned Rogaland, så er dette låta du bør varme opp med.

La meg ligge – Michelle Ullestad

Våres alle kjære Michelle Ullestad er ute med ny låt og hun er, som resten av befolkningen, våryr. Det var hvertfall det jeg tenkte da jeg så tittelen til hennes nye ballade. Etter en nærmere lytt, fant jeg ut at låta handlet om mer enn som så. Låta handler rett og slett om det å være en ung alenemor på date.

Et scenario som er relativt fjernt for en intetanende og mannlig toogtyveåring, men som for Michelle Ullestad, er ekstremt reelt. Sangen i sin helhet er en god blanding mellom søt, klein og litt trist. Men sånn er vel datinglivet også? Låta er hvert fall ute – og den er god!

