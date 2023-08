Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I Bergen har over 5000 søkt seg til 2000 studentboliger fra Sammen. Denne boligkøen representerer ikke bare en varslet krise, men en krise som vi har gått inn i uten et forsøk på å forhindre. Noe som påvirker hver eneste innbygger, og er noe alle i Bergen taper på.

Bergens over 35.000 studenter utgjør en betydelig del av dem som både leier og eier en bolig i Bergen. Å sikre tilstrekkelige studentboliger gir ikke bare studentene et bedre tilbud, men bidrar til et lavere trykk i boligmarkedet. Det er noe alle i Bergen tjener på. Kanskje med unntak av bolighaier.

Dessverre har den generelle tanken blant et flertall av partiene i Bergen vært at studentboliger ikke er et kommunalt ansvar. Det er jeg uenig i. Ikke bare fordi jeg mener at kommunen har et ansvar for å bidra til en god studietid, men fordi at kommunens involvering i å sørge for flere studentboliger bidrar til at vi alle kan få bedre boliger til en bedre pris.

De siste årene har Høyre argumentert for raskere utbygging av studentboliger både i Studvest og Khrono. Dessverre har deres tidligere salg av kommunale eiendommer for å finansiere skattekutt svekket kommunens mulighet til å møte behovet. Salget av Bergen tomteselskap og den ideologiske tilnærmingen til politikk som høyresiden gang på gang viser når de stykker opp og selger ut offentlig eiendom og selskaper har gjort at vi som by står dårligere stilt for å møte fremtiden. Eiendommer som kunne vært brukt til studentboliger ble solgt for kortsiktig budsjettbalanse i stedet for å gi langsiktig utviklingspotensialet.

Jeg skulle ønske at mer av politikken i byen hadde vært ført med et generasjonsperspektiv, dessverre ser vi at de løsningene som høyresiden løfter frem er begrenset til retorikk og markedets usynlige hånd. Det eneste håndfaste forslaget jeg har sett fra Høyre til nå, er at de vil ha positiv holdning til studentboligprosjekter, men ærlig talt, hvem er ikke for det? Bergen trenger ikke luftslott, vi trenger boliger.

Jeg vil derfor utfordre Høyre til å tydeliggjøre hvordan de vil sikre en raskere utbygging av studentboliger. Er de villige til å støtte SV sitt forslag om at kommunen skal ta en mer aktiv rolle innen boligbygging for studenter ved å tilby tomter til under markedspris og bidra til å sikre nytt byggeland? En slik tilnærming kan sikre gode studentboliger for dagens og fremtidige studenter og lette trykket på boligmarkedet.

Vi må handle nå for å møte behovet og skape en mer inkluderende og bærekraftig by.

