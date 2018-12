Studenten ville likevel gjort det igjen. – Jeg føler jeg har bidratt til at unge kan få et bedre syn på egen kropp og helse.

I november 2017 ble NRK-serien «Line fikser kroppen» sendt på TV. Til episoden «Tissen» legger programleder Line Elvsåshagen ut en utlysning på Facebook på jakt etter vanlige mennesker som kan ha «ekte og vanlig sex» på TV.

Blant et titalls søkere var det bergensstudenten Aksel Kloster og kjæresten hans som trakk det lengste strået.

– Vi ville vise at majoriteten av mennesker er uten plastikk på seg. Porno er veldig iscenesatt, og alt blir dratt til det ekstreme. Det representerer ikke hvordan sex mellom to som er glad i hverandre er, eller burde være, sier Kloster til Studvest.

Nordmenn er flittige konsumenter av porno

Ett år har gått siden Kloster gjorde sin TV-debut. Nå forteller han at han hadde kroppskomplekser da han selv debuterte seksuelt, på grunn av det urealistiske bildet porno skaper.

– Ser du på porno selv?

– Da jeg var yngre så jeg på porno nesten hver kveld, men nå gjør jeg det veldig sjeldent, sier han.

Verdens mest besøkte pornoside, Pornhub, fører årlig statistikk på hvem som bruker nettsiden og hvor de kommer fra. Norge er på 26. plass i verden i bruk av Pornhub, til tross for at vi er et lite land.

Søkeordene nordmenn hyppigst taster inn på pornosiden er «norwegian», «norsk» og «step sister». De tre kategoriene nordmenn har sett mest på er «lesbian», «MILF» og «(18+) Teen».

28 prosent av de norske pornobrukerne er 18-24 år gamle, mens 23 prosent er 25-34 år gamle.

God respons, men endte på legevakten

Studenten forteller at responsen i etterkant av «Line fikser kroppen» har vært nesten utelukkende positiv. Utenom én opplevelse.

Andre juledag i fjor skulle Kloster kjøpe seg en burger etter han hadde vært på byen.

– Da kom to karer bort og spurte om det var jeg som hadde hatt sex på TV. Jeg svarte «ja», og før jeg visste ordet av det slo de meg ned. Mens jeg lå nede sparket de og slo til meg, forteller Kloster.

Han forklarer at han ikke husker stort mer av hendelsen fordi han fikk hjernerystelse og knakk nesen.

– Men jeg husker at det kom bort en fyr som skjønte hva som hadde skjedd. Han fraktet meg til legevakten og var med meg hele kvelden.

Kloster anmeldte saken, som senere ble henlagt. Nå sier han at han ville hatt sex på TV igjen, til tross for at han ble utsatt for blind vold.

– Det var veldig gøy å være med på «Line fikser kroppen», og jeg føler jeg har bidratt til at unge kan få et bedre syn på egen kropp og helse.

Var som en helt vanlig tirsdag

Kloster forteller at innspillingen av programmet var veldig stress, helt til han og damen begynte å ha sex.

– Da vi først var i gang, var det akkurat som en vanlig tirsdag.

En måned etter innspillingen fløy Kloster og kjæresten til Oslo for å se på førsteutkastet av videoen.

– Det var både gøy og kleint. Det føltes nesten som å ha sex på TV en gang til, sier han.

Han forteller at de fikk ta stor del i klippeprosessen, men at de aldri fikk det akkurat som de ville. NRKs redigering med musikken gjorde akten litt mer klissete, synes Kloster.

– Men jeg føler vi har oppnådd det vi ønsket, og NRK vet nok best, legger han til.

Støtte fra familien

Kloster forteller at han var usikker på hvordan familien kom til å reagere etter at hyrdestunden var over og den skulle kringkastes på nasjonal TV.

– Pappa har ikke kommentert det ennå, han bare tuller med «Aksel-TV» når nakenhet forekommer på TV-skjermen. Mamma ble utrolig sjokkert, men syntes etter hvert at det var en bra greie, forteller Kloster.

Moren har nemlig hele livet fortalt sønnen sin at porno ikke er ekte, forteller Kloster.

– De siste årene har jeg forstått at hun har et poeng.

Ett år senere

Kloster fikk psykologhjelp av NRK etter overfallet på gaten i fjor, noe han forteller at har hjulpet veldig. Han er ikke lenger redd for å gå alene ute i mørket.

– I tillegg har flere kommet bort til meg i etterkant av programmet og takket for at vi gjorde det vi gjorde, og det varmer hjertet mye.

Kloster og kjæresten er fremdeles sammen, og han mener at denne opplevelsen har forsterket forholdet deres. Hun ønsket ikke å bli intervjuet til denne saken.

