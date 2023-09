– Hva er det beste med å være professor?

– Jeg elsker å undervise. Jeg elsker å være på NHH hvor det er så mange unge, engasjerte studenter i gangene. Hvis jeg får byrådslederjobben er det studentene jeg vil savne aller mest. I de andre jobbene jeg har hatt som leder av Konkurransetilsynet, SSB eller statssekretær eller byråd har en ikke tid til å sette seg ned og tenke en hel tanke, for det skjer en million forskjellige ting som en må ta stilling til. Som professor får jeg senket pulsen og konsentrert meg om studentene og tilfredsstilt min nysgjerrighet i forskning.

– Men det er jo sikkert fine folk i gangene på rådhuset også?

– Ja, mange fine folk, men ikke så unge.

– Hva merkes hvis du får makta etter valget i høst?

– Jeg håper og tror at studentene i Bergen vil få merke at Høyre brenner for og prioriterer studenter. En av de viktigste sakene er å få fart på byggingen av studentboliger. Så vil jeg gjerne at studentene skal få øynene opp for alle de spennende jobbene som finnes i Bergen både i og etter studietiden. Mange Oslo-baserte selskaper er gode på å komme til Bergen og profilere seg, men jeg vil jobbe for at næringslivet og de offentlige virksomhetene i Bergen også viser seg frem for studentene. Jeg har selv tre barn, to som flyttet til Oslo og en til Australia, så jeg har vel ikke akkurat lykkes på min egen hjemmebane.

– Så du må ta igjen med alle andre hvis du blir byrådsleder?

– He he, jeg får jo bare krysse fingrene for at jeg lykke bedre som byrådsleder enn som mor akkurat på dette punktet.

– Er politikken din preget på noen måte av at du har vært mye rundt studenter?

– Ja, det vil jeg si. Den er preget av optimisme, der er jeg nok en typisk NHH-er, i at jeg tror at alt går hvis man vil det nok og jobber for det.

TALEMÅL: Christine Meyer snakker, ifølge seg selv, bergensk med stor entusiasme. FOTO: Maiwenn Knapskog

– Hvordan var tiden som student?

– Åh, det var en fantastisk tid. Jeg burde sikkert utnyttet muligheten til å studere i en annen by, men det var dette med Bergen da, og NHH. Jeg visste helt fra jeg gikk i førsteklasse på videregående at jeg ville til NHH og studere økonomi, så jeg må vel kunne si at jeg var rimelig målrettet, og jeg har aldri angret på det valget.

– Hva drev du med ved siden av studiene?

– Jeg var med i direksjonsmusikken og spilte trombone. Vi holdt til i Kjelleren på NHH, opptrådte på diverse arrangement, dro på turne i hele landet og hadde det mye gøy. Det var veldig fint å ha et kreativt utløp ved siden av studier som appellerer mer til de analytiske ferdighetene. Og de siste årene fikk jeg tvillinger, som var en stor overraskelse. Jeg skulle bare ha ett barn, og så kom det plutselig to, og jeg fikk ikke vite dette før det første barnet var kommet ut. Å få to barn i fanget formet karrieren min videre. Det var på en måte fint, for da ble det ikke et valg om jeg ville ha karriere eller barn, jeg måtte finne en jobb hvor jeg kunne kombinere begge deler. Jeg fikk en stilling som forskningsassistent på forskningsstiftelsen på NHH, SNF. Heldigvis hadde jeg en professor som sjef oppmuntret meg til å studere videre ved siden av jobben, så da begynte jeg å legge en plan for løpet som skulle bli doktorgrad.

– Hva er den største forskjell på deg som student og nå?

– Jeg er forhåpentligvis litt klokere. Og på den tiden var jeg kanskje enda litt mer naiv.

– Enda litt mer?

– Ja, jeg er fortsatt naiv og godtroende. Jeg tror det beste om folk til det motsatte er bevist.

– Hvis vi tar vekk Høyre-Christine og professor-Christine, hvem er du når mikrofonen er vekk og skrivebordslampa på professorkontoret er skrudd av?

– Da er jeg fortsatt blid og glad og en ukuelig optimist. Men etter en lang dag, og særlig nå i valgkampen, kan det også være godt med litt alenetid. Jeg liker å gå tur med hunden min med lydbok på øret og synge for meg selv. Det er fin terapi for å få tankene over på andre ting.

– Du har ganske lik sosiolekt som andre kjente Høyre-damer, er det flere enn meg som har kommentert at dere snakker likt?

– Nei, det har jeg aldri hørt! Men det skal jo sies at vi alle snakker bergensk med stor entusiasme. Jeg prøvde forresten å snakke «gatebergensk» oppveksten og si «eg» og «ikkje» istedenfor «jeg» og «ikke». Det ble bare knoting og satt seg helt fast, så det prosjektet ga jeg opp.

– Har du et råd du ville gitt deg selv som student?

– Ta studiene seriøst, men ikke for seriøst. Og gjør noe mer enn bare å studere. Det å kaste seg inn i utenomfaglige aktiviteter gjør at du blir kjent med flere og at du får utfolde andre sider av deg selv. Og studietiden får du bare en gang.

– For dem som skal stemme i Bergen for første gang, hvordan vil du råde dem til å gå fram i å finne ut hvem de skal stemme på?

– Det kan være lurt å teste ut diverse valgomater, men de er jo veldig rettet mot lokale forhold og hvis en er mer opptatt av studentpolitikk, bør en lese partiprogrammene og se hva som faktisk er blitt gjort.

