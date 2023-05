De fleste av oss ser frem til fredag og lørdag, når man endelig kan legge fra deg pensumboken og koble av med sosiale aktiviteter. Men hva med de resterende dagene i uken? Blåmandagen eller den evige søndagen? Også disse dagene fortjener en hyggelig aktivitet du kan gjøre med kjente og kjære. Vi snakker selvfølgelig om quiz!

Studvest har tatt turen innom fem quizer; en for hver av de «glemte» dagene i uken.

Panelet forsto fort at det ikke var mulig å rangere quizene med terninger, stjerner eller tall. Her fikk nemlig alle sine personlige favoritter.

Målet ble å finne ut hvilke quizer som passer for hvilke mennesker.

Mandag: Café Opera

Når: klokken 19:00

Pris: 50 kroner per person

Dra hit hvis du: er en dreven quizzer

QUIZSERVER: Ole Kvamme styrer showet. FOTO: Amalie Røstbø

Her er vi glade for at vi booket bord, for denne quizen er populær.

Det er den selvutnevnte «quizserveren», Ole Kvamme, som styrer quizen. Beskrivelsen viste seg å stemme, Kvamme loset alle debutanter gjennom opplegget.

Og hjelp var nødvendig, for dette var en vanskelig quiz. For dem som var her for første gang gikk det litt raskt, og variasjonen av oppgavetyper gjorde at det var litt vanskelig å følge med. Derfor var det gledelig at det også var lagt opp til miniquizer, med sjokolade til de som ropte riktig svar først.

Dette er helt klart quizzernes favoritt. Quizen er utfordrende uten å være umulig. Du må likevel ikke regne med at du vil vinne middagskuponger, for her er det ingen studentpriser.

Tirsdag: Kvarteret

Når: klokken 19:00

Pris: gratis

Dra hit hvis du: har en mager lommebok

GOD PLASS: Kvarteret huser mange studenter til quiz. FOTO: Frøya Lofthus

Er du av typen som ikke har noe etablert forhold til quiz, men ønsker å henge med venner for en billig penge, er dette quizen for deg. Kvarterets tirsdagsquiz er nemlig gratis.

I Stjernesalen på Kvarteret er det god plass, på godt og vondt. Selv om alle får bord er ikke alle plassene like gode, og ikke alle sitter tett på quizmasterne. Innimellom var det derfor litt vanskelig å høre hva som ble sagt, selv om quizmasterne svarte på spørsmål når vi gikk opp til dem.

Selve quizen la seg på et fint nivå. En blanding av IQ-oppgaver, bildequiz og ulike kunnsskapsspørsmål gjorde at den også ble variert og kjekk å være med på.

Kvarteret er også drevet av og for studenter, så her kan man nyte billig mat og drikke til quizen. Vi klager ikke på det.

Onsdag: Inside Rock Café

Når: klokken 20:00

Pris: 50 kroner per person

Dra hit hvis du: er en maskulin filmentusiast

QUIZ + PROSJEKTOR = SANT: Inside-quizen er nytenkende. FOTO: Frøya Lofthus

Blant mange onsdagsquizer valgte vi quizen Inside Rock Café, og heldigvis var det ledig bord akkurat denne onsdagen.

Lokalet er flott, sett bort fra dårlig akustikk.

Et stort pluss er skjermene i lokalet, noe som åpner opp for en mer visuell quiz – perfekt for filmquiz! Ved å både kunne lese spørsmålet på skjermen og få hint fra filmen vist i bakgrunnen, kan du finne svar på spørsmål du kanskje ikke skulle tro du visste svaret på.

Det kvinnelige laget vårt stilte stereotypisk nok ikke særlig sterkt i møte med krigsfilmer og 90-tallsrock, og vi savnet litt mer varierte oppgaver.

Det skal nevnes at det også her ble holdt pausequiz mellom slagene, med flaxlodd i premie.

Torsdag: Trikken 106

Når: klokken 20:00

Pris: 50 kroner per person

Dra hit hvis du: er hvem som helst

UTEN MIKROFON: Koselig og intimt på Trikken 106. FOTO: Frøya Lofthus

Dette er stedet for de virkelig hyggelige stundene – og quizene! Her kan du ta med dine nærmeste venner, daten, eller bare deg selv. Trikken er et lite sted.

Det intime lokalet er retro og koselig. Quizmaster trenger ikke engang bruke mikrofon, og det er lett å følge med på spørsmålene. Det hjelper også på at det er pausepremier i form av sjokolade.

Selve quizen ligner litt på Kvarteret sin, og det er kanskje ikke så rart. Quizmasteren har nemlig vært quizmaster på Kvarteret i flere år tidligere, og står stødig i rollen enda.

Denne quizen passer for alle, erfarne som uerfarne. Du kan altså ikke slå feil med denne quizen, uansett hvem du drar med deg.

Søndag: Hectors Hybel

Når: klokken 19:00

Pris: 25 kroner per person

Dra hit hvis du: har jobbet helg og ligger bakpå på moroa, men enda ikke har fått lønn

INGEN SOFASØNDAG: Fulle bord på Hectors Hybel. FOTO: Frøya Lofthus

Når vi ankommer Hectors på søndagen er det ingenting som tyder på at helgen er over. Her er det flust av folk, og det lønner seg å booke bord.

Lokalet er stort og går over flere etasjer. I øverste etasje ble luften raskt tett og akustikken dårlig. Til tross for dette er quizmaster tydelig.

Spørsmålene i quizen er overkommelige, selv om det er viet hele kategorier til ganske snevre sjangre. Dette gjør at quizen blir litt lite variert. Likevel er det kreativt med en «all tools allowed» på siste del, dette hadde vi ikke sett før.

Prisene på Hectors er studentvennlige, og det kan derfor fort bli lørdagsstemning – spesielt om det er 1. mai mandag etter.

Konklusjon: Bergen er en quizby

Det er ikke mangel på quizer i Bergen. Her er det rom for å finne sin favoritt, og man er ikke bundet til den ene kjipe quizen. Det eneste kravet for å trives med quiztilbudet her er at man liker å quizze.

Og det gjør jo enhver student med respekt for seg selv.

Kommentarer

kommentarer