På mandag avgjøres det, etter alt å dømme, hvem som får sitte i byrådslederstolen de neste årene. Rune Bakervik, som har et nesten fullført hovedfag i sosiologi, trodde i løpet av sin egen studietid at han var guds gave til sosiologien.

– Hva er det beste med å være byrådsleder?

– Å være veldig hands on på veldig mye av det som angår bergenserne og få lov til å lede et sånt team av dyktige politikere. Men ikke minst fagfolk og administrasjon. Det er et privilegium.

– Hva er det vanskeligste med å være byrådsleder?

– Det vanskeligste er alle de enkeltsakene som du kommer borti, spesielt de tingene vi oppdaget med barnevernet, fordi det handler om en gruppe bergensere som er så sårbare. Det har vært ganske krevende.

– Hva gjør Bergen til verdens beste by?

– Det er utvilsomt bergenserne.

Han sier hei til en dame med branndrakt.

– Hva har Brann å si for byen?

– Brann er på mange måter temperaturmålere når det går bra med byen. Går det bra med brann, så går det bra med Bergen. Folk smiler, og er glade. Det er helt klart veldig viktig for den bergenske sjelen. Det er vår fremste sportsklubb, vårt fremste fotballag er utrolig viktig for byen.

– Hvem var du som student?

– Når jeg ser tilbake, var studentlivet utvilsomt den beste tiden i livet. Det er en tid der du kan være totalt positivt egoistisk på mange måter. Du får dyrke deg selv, dine talenter og det du liker. Det er ikke en ubekymret tilværelse, du har både eksamen og økonomi og alt det. Men det å kunne gå flere år og bare studere, det er helt fantastisk.

– Hva drev du med som student?

– Jeg hadde mange forskjellige jobber, og ellers var det å henge med venner, være på Hulen og Kvarteret, og ikke minst, dyrke Brann. Jeg fikk noen likesinnede studievenner. De var veldig opptatt av Brann og da ble det mye Brann-prat. Nei, når jeg tenker på studiene, så er det mye Brann. Vi dro mye på bortekamper og flere av oss investerte i Brann-aksjer.

– Hvordan har det gått?

– Det er den dummeste investeringen jeg har gjort. Jeg betaler sikkert på den ennå, i form av studielånet. Tragikomisk.

– Hva er størst forskjell på deg nå og deg som student? Bortsett fra aksjer i Brann.

– Det er nok en ganske stor forskjell. Nå har jeg fått den erfaringen som man kan relatere til teori på universitetet. Så jeg hadde nok fått like mye ut av å studere i dag som da. Samtidig er jeg nok litt mer strukturert og disiplinert i dag.

– Hvordan syns du det er å være politiker i Bergen? Det er jo en by med mange meninger.

– Jeg elsker det. Det må være dørgende kjedelig å være politiker i Kongsvinger for eksempel. Her er det tydelig melding og klare beskjeder. Ros når du fortjener det, og ris når du fortjener det, og av og til når du ikke fortjener det. Men bergensere går med følelsene utenpå genseren. Så jeg synes det er utrolig kjekt.

PÅ HJEMMEBANE: Når Rune Bakervik ikke er Ap-Rune er han Pappa-Rune. FOTO: Maiwenn Knapskog

– Hva skjer hvis du får fortsette i jobben din til høsten?

– Bergen fortsetter den gode utviklingen vi er inne i, med å sørge for at det er små økonomiske forskjeller mellom folk som bor i Bergen. I tillegg bygger vi den gode, trivelige grønne byen.

– Hvem er du når du ikke er Ap-Rune?

– Da er jeg Pappa-Rune. Å være med datteren min og familien er det viktigste jeg gjør, men også noe av det som gir meg mest næring og energi til å takle krevende dager som vi alle har.

– For dem som skal stemme for første gang i Bergen, hva vil du gi dem som råd?

– Hvis man ikke har bestemt seg ville jeg satt meg ned og sett på hva partiene vil for Bergen. Finne seg en stille stund og ta et utgangspunkt før man begynner å lese, hva er viktig for meg.

– Hva er ditt forhold til studenter som politiker?

– Jeg mener oppriktig at uten studenter så dør Bergen. Vi er avhengige av å være en attraktiv studentby. Som byrådsleder prøver jeg å stille opp for studentene når de ber om det, men også invitere til kontaktmøter og bli godt kjent med dem. Jeg opplever at jeg har et godt forhold til studentene. Også er studentene sikkert ikke alltid fornøyd med Bergen, sånn skal det heller ikke være. Men jeg tror vi er på et veldig godt sted og har et godt spor. Vi må klare oss sammen og løse blant annet studentboliger, som brenner mest nå.

– Christine Meyer kategoriserte «eg» og «ikkje» som gatebergensk. Hva tenker du om det?

– For meg er det helt naturlig å snakke sånn, for jeg er fra gaten. Det er det jeg mener er ekte Bergensk da. For meg føles det helt feil å si «ikke» og «meg».

– Har du noen generelle gode tips til studenter?

– Prøv å nyt dagene, bruk tid på venner og senk skuldrene litt. Jeg trodde jeg var guds gave til sosiologien, men jeg gjorde aldri ferdig hovedfagsoppgaven. Det er ikke alt som blir som planlagt, men det kan bra med deg for det.

– Hvorfor fullførte du den ikke?

– Livet skjedde, for mye jobb med verv og arbeid.

