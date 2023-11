Klubb Kyberia er et klubbkonsept utenom det vanlige. Studvest møter de som kaller seg «en fysisk manifestasjon av internett» for å høre om bakgrunnen til konseptet, og arrangementet den 2. desember.

– Jeg er vel teknisk sett sjefen deres

I en brun sofa på cafeen og utestedet Landmark sitter tre fjerdedeler av hodene bak Klubb Kyberia-konseptet. HF-student ved det humanistiske fakultet (hf) Lilly-Mae Grønvigh (21), KMD student ved fakultet for kunst, musikk og design Marius Hansen Høgås og høyskolen Kristiania student Nicholas Pemmer (21). Det fjerde hodet, tilhører NTNU- student Oscar Olderøy, som ikke er til stede ettersom han befinner seg i Trondheim.

– Hvordan ble dere kjent?

Gjengen i sofaen forteller at de møttes på Hulen der alle er medlemmer i DJ-gruppen.

Fra venstre, Nicholas Pemmer, Marius Hansen Høgås (24) og Lilly-Meae Grønvigh (21)

FOTO: Alva Christinsdatter Mitchell

– Jeg er vel teknisk sett sjefen deres, utdyper Grønvigh, som har vært DJ-ansvarlig på Hulen siden februar.

Høgås fortsetter med å forklare at de fant tonen gjennom en felles interesse for internetkultur og en enighet om at det ikke var en tilstrekkelig tilgjengelighet av den kulturtypen på klubbscenen. De ble dermed enige om å starte sitt eget konsept.

Et klubbkonsept for internettgenerasjonen.

Foto: Klubb Kyberia (pressefoto)

Internettkulturen Klubb Kyberia sikter til er hærskaren av tilhengere tilknyttet musikksjangrene breakcore og hyperpop på ulike sosiale medier, som Reddit og YouTube. Der interessen er stor på internett og i utlandet, er det ikke mye av den slags i Bergens byliv.

Her er alle velkomne

– Teknomiljøet kan jo fremstå som litt lukket for allmennheten, ettersom det tradisjonelt har vært et frirom for marginaliserte samfunnsgrupper. Hva er deres visjon? Være et frirom for de marginaliserte? Eller være et springbrett for internettkultur?

– Både og! Det er utrolig viktig for oss å være et frirom for de marginaliserte, ikke bare for de som er interessert i sjangeren, men også når det gjelder seksualitet, svarer Grønvigh.

Klubb Kyberia er åpent for både de sjangerinteresserte og de som vil eksperimentere skal vi tro gjengen i sofaen.

– Jeg har også observert at flere av de som kommer ikke nødvendigvis er klubbere, men folk som er inne i internettkulturen. Gamere, skeive mennesker og andre som synes det er herlig å danse til breakcore og anime-visuals, utdyper Høgås med et smil om munnen.

Klubb Kyberi viser også internettkultur gjennom det visuelle.

– Vi bruker mye visuals, og samarbeider med diverse VJs.

For ordens skyld: En VJ er en visual performance kunstner som lager visuelle effekter som passer til musikken som spilles, enten live på stedet, eller med effekter konstruert på forhånd. Mange av VJ-sene i samarbeid med Klubb Kyberia spiller på gaming og amine-referanser.

Entusiasmen og etterspørselen fra publikum gjør at Klubb Kyberia slår på stortrommen med sitt største arrangement hittil på Bergen Kjøtt den 2. desember. Der vil det være DJ-sett, VJs, bar og gaming.

Klubbarrangement i tjukkeste eksamenstiden?

– Er dere spent på oppmøte i eksamenstiden?

– Vi er vel spent generelt kan man si, svarer Pemmer.

Klubb Kyberia mener det er lurt med avbrekk, selv i eksamensrushet.

FOTO: Alva Christinsdatter Mitchell

– Vi oppfordrer folk til å komme for et herlig avbrekk, en god lineup og en bra kveld på Bergen Kjøtt.

