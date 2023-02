I Norge er vi alt for dårlige til å bruke kondom under sex. Hva kan være årsaken til det? Prevensjon er alle parters ansvar, og selv om du kanskje tenker det går greit å få en runde klamydia eller gonoré kan resultatet av denne smittespredningen føre til behandlingsresistens og at du viderefører vonde og alvorlige symptomer.

Du har kanskje hørt kompisen klage om at det ikke føles like digg å ha på kondom under samleie? Eller kanskje du ikke liker det selv? En av årsakene til at mange med penis unngår å bruke kondom, er nettopp nedsatt følelse eller at kondomet gjør at man sliter med å holde penis hard.

Her kommer noen tips og triks for hvordan bruke kondomet riktig slik at du kanskje slipper noe av dette.

Det viktigste er å finne et kondom som passer for deg. Alle peniser varierer i form og størrelse. Spesielt bredden på penis har noe å si om hvor godt kondomet sitter; sitter det for stramt, vil det kunne stoppe blodet som går ut i penis og holder den stiv. Det kan i tillegg gjøre det smertefullt og ubehagelig, som igjen kan bidra til at det er vanskelig å holde seg hard. Synes du kondomet du bruker er for trangt kan du prøve en bredere størrelse.

Sliter du med at du blir mindre følsom når du bruker kondom? Da kan du prøve et kondom med tynnere gummi. Husk å trekk forhuden tilbake når du trer på kondomet. Forhuden beskytter til daglig penishodet og det er på penishodet omtrent alle nervene ligger. Derfor vil mange trenge at hodet titter frem slik at friksjonen fra kondomet kjennes gjennom. Det at du føler litt mindre trenger ikke alltid være noe negativt. Sliter du med for tidlig utløsning kan bruk av kondom hjelpe deg å holde lenger; spesielt om du har veldig mange posisjoner du vil gjennom i løpet av en kveld.

Øv på å bruke kondom! Ereksjonsvansker hos unge sitter i de fleste tilfeller i hodet, og psyken er med på å gjøre det vanskelig å få ståtiss. Bli vant til å åpne og ta kondomet på, så kan det lette på nervene. Det kan hjelpe å legge kondomet klart på nattbordet før man skal ha sex, så bruker du mindre tid på å ta den på. En øvelse en kan prøve er å runke alene med kondom på. Da blir du kjent med følelsen av å ha på kondom og hva du trenger for å få oppnå nytelse og orgasme.

Det er mange faktorer som spiller inn på ereksjonsproblemer. Kanskje det ikke er kondomet som gjør at du sliter med å få stå, men heller alkoholen du drakk før du skulle ta det på? Alkohol kan bidra til å redusere den seksuelle lysten og gjøre det vanskeligere å få ereksjon. På ettermiddagen er en ofte også sliten, så å legge samleie til en tid på dagen med mer overskudd kan være et annet forslag. Så lenge du har morgenbrød av og til å får ereksjkon når du er alene, kan du være ganske sikker på at problemet ikke ligger i penisen.

Å holde seg hard og kåt når man skal ta på kondom kan være vanskelig, men å bruke kondom er veldig viktig. Ha kondom med deg, og bruk det både for deg selv og partneren din. Kanskje dere kan gjøre det til en sexy del hvor du får hjelp til å tre den på staken?

Smask og dask,

Magnus & Marie

