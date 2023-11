Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterenes egne meninger.

Optimismen vår var stor da vi skjønte at den påtroppende kultur- og idrettsbyråden, Reidar Digranes (Sp), kommer rett fra studenttilværelsen på Dragefjellet.

Den forsvant imidlertid raskt da Klosterhagen-erklæringen var lest. Ikke en eneste gang nevnes ordet «studentkultur».

Byrådet sier at de skal gjøre Bergen til Norges beste studentby, et mål vi forøvrig støtter fullstendig opp om. I tillegg fremheves det at kulturlivet i byen er «en viktig forutsetning for at Bergen skal fortsette å være en levende og attraktiv by å bo i».

Det er merkelig å hevde begge disse punktene uten å i det hele tatt omtale studentkulturen.

Det er mye kommunen kan gjøre som tilrettelegger for studentkulturen. For studentbarene kan en gjøre ansvarlig vertskapskurs og ambulerende skjenkebevilning vesentlig billigere, slik at det ikke blir et så stort innhugg i studentorganisasjonenes budsjetter.

Videre må kommunale søknadspotter tilgjengeliggjøres for studentorganisasoner. Ikke minst må studentene oppmuntres til å søke midler fra disse. Høyre har tidligere foreslått øremerkede søknadspotter til studentkulturen, men plutselig er dette helt glemt?

En annen sentral del av studentkulturen, studentidretten, glimrer også med sitt fravær i byrådserklæringen. Vi ser at enorme mengder studenter ønsker å delta i studentidretten, men flere må finne seg noe annet å gjøre grunnet store hallkapasitetsproblemer.

Nå er det på tide at kommunen for alvor slipper studentidretten inn i kommunale treningshaller.

Men viktigst av alt er kanskje det at byrådet faktisk må anerkjenne viktigheten av studentkulturen og at kommunen også kan ha en tilretteleggerrolle for denne kulturfrivilligheten. Det virker det ikke som de gjør enda.

Men dørene våre står åpne, vi håper den ferske byråden vil prate.

