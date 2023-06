Tidligere i vår kunne Studvest fortelle at de tillitsvalgte studentene på Vestlandet, som sitter i det studentpolitiske organet Velferdstinget Vest, gikk inn for å be Sammen om å kjøpe studentboliger som er planlagt bygd på Sotra i Øygarden kommune.

Det synes Chris Jørgen Rødland (H), bystyrepresentant i utvalg for miljø og byutvikling, er hårreisende lesning. Han mener Bergen mislykkes som studentby dersom studentene sendes over Sotrabroen.

– En fallitterklæring

– Når jeg leser at man foreslår å sende studentene ut av Bergen, mener jeg det er en fallitterklæring fra byrådet sin side. Jeg synes det er et veldig dårlig tegn hvis det er konsekvensene av byrådet sin politikk, sier han.

Rødland understreker at han ikke har noe imot at det bygges studentboliger på Sotra.

– Det må gjerne komme studentboliger der i tillegg. Men hvis det bygges studentboliger på Sotra fordi det ikke bygges noen ting i Bergen, mener jeg det er et tegn på at vi har mislykkes i Bergen med å tilrettelegge for studentene, sier han, og legger til:

– Hvis man skal bygge en god by, er det viktig å ha studentene i sentrum, for det er de som lager liv og bruker butikker, restauranter og barer.

HØYREPOLITIKER: Chris Jørgen Rødland (H) mener det er viktig å beholde bergensstudentene i nettopp Bergen. FOTO: Aurora Aga Åsheim

Savner holdningsendring

Høyre-politikeren savner i det hele tatt en holdningsendring blant politikerne i spørsmålet om studentboligprosjekter i sentrum.

– Man må være mye mer fremoverlent og rett og slett få litt fart på sakene, sier han, og utdyper:

– Byrådet må være på tilbudssiden og ha tett dialog med Sammen, og finne ut hva de kan gjøre for studentene og for å få bygd flere studentboliger. Når vi vet at det i Bergen gjerne tar seks til ti år å regulere, må vi begynne nå hvis vi skal ha noe ferdig når Neumanns gate er ferdig rehabilitert. Det vil ta noen år, det også, påpeker Rødland.

– Ikke godt nok

Studentboligtildelingen i slutten av mars viste at Bergen fikk 7 prosent av studentboligprosjektene, færrest av storbyene.

BLOKK MED KLATREVEGG: Slik ser de planlagte studentboligene ut. ILLUSTRASJON: Haptic Architects / Sartor Holding AS

– Da kan man spørre seg: Hvorfor det? Hvorfor klarer vi ikke å få til flere prosjekter i Norges nest største by? sier Rødland undrende.

Nå forventer han tydelige svar fra byrådet.

– Jeg forventer nå at byrådet legger frem en plan fremover for studentboliger. Det vi har sett de siste årene er rett og slett ikke godt nok, fastslår han.

Ingen fallitterklæring

Byråd for byutvikling Ingrid Fjeldstad er ikke enig i beskrivelsen av planene for studentboligene i nabokommunen.

– Nei, det er ikke en fallitterklæring. Det er jo ikke byrådet som har vedtatt dette. Det er jo Sammen som har foreslått dette selv. Byrådet er fortsatt veldig opptatt av å få realisert målene våre om å bygge mange studentboliger i Bergen, slik at studentene finner en god bolig i vår by og ikke har behov for å reise ut av byen for å finne en studentbolig.

UENIG: Byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) mener ikke det er byrådets feil at «studentene vil til Øygarden». PRESSEFOTO: Asle Bentzen

– Synes du det er uheldig at Øygarden nå er i ferd med å kunne konkurrere med Bergen kommune om hvor studentene skal bo?

– Jeg registrerer at Velferdstinget mener dette er en god ide og det får være deres sin vurdering. Jeg er opptatt at Bergen kommune skal tilrettelegge og vi skal sørge for at det blir bygget enda flere studentboliger i vår by, sånn at studentene skal finne et bosted i vår by, sier hun og legger til:

– Vi jobber med flere prosjekter for å få bygd studentboliger, men det er riktig at det har gått for tregt og at det bygges for få boliger. Det er jo det vi jobber med nå, å få opp enda flere studentboliger sentralt slik at vi kan få sikre at studentene få bosteder som vi vet at de er opptatt av.

