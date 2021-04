Julia Veleva begynte på masterutdanningen i arabisk i 2013 som eneste student. Da hadde hun allerede fullført både en bachelor i tysk og en i arabisk ved det humanistiske fakultet (HF) på UiB.

– Jeg hadde fantastisk erfaring med å studere på HF. Jeg trivdes med både studenter og forelesere og hadde stor tillit til folk der.

I begynnelsen av masterløpet opplevde hun både mestring og gode tilbakemeldinger på det hun leverte av oppgaver.

Det endret seg da hun skulle begynne på selve masteroppgaven.

RUTINERT. Julia Veleva har bachelor i både tysk og arabisk fra HF ved UiB.

Veilederen ga ifølge Veleva et minimum av veiledningstimer, og de timene hun fikk var preget av mye uformell prat og lite fokus på fag. Hun begrunnet det med at hun hadde gitt for mye veiledning på de tidlige oppgavene, og at Veleva nå måtte klare seg mer på egen hånd.

– Det var et mareritt

Da tiden kom for at Julia Veleva skulle forsvare masteroppgaven sin muntlig, hadde hun en svært ubehagelig opplevelse med sensorene, hvor én var intern og den andre var ekstern.

– Mange av spørsmålene jeg fikk under muntlig eksamen hadde lite å gjøre med oppgavetemaet. Dessuten avbrøt ekstern sensor meg konstant og det virket som hun var ute etter å ta meg personlig. Intern sensor satt der og gjorde ingenting. Fakultetet gjorde heller ikke noe da jeg senere meldte fra om det.

Veleva forteller at hun følte seg angrepet og utskjelt under hele seansen.

– De har jo akademiske karrierer som er lengre enn hele livet mitt. Hele situasjonen var som et mareritt.

ANGREPET. Julia Veleva hadde en svært ubehagelig opplevelse under muntlig eksamen.

Videre forteller Veleva at punktene i oppgaven hennes som ble mest kritisert, var nettopp det hun hadde fått godkjent av veileder.

– Det virket som om jeg ble veiledet etter ett sett med kriterier og vurdert etter et helt annet. Når noen sier kjør til høyre og noen andre sier kjør til venstre, ender man bare opp med å krasje.

I tillegg var det vanskelige forhold under selve eksaminasjonen, og hun ble verken tilbudt vann eller skrivesaker. Det hadde hun heller ikke hadde mulighet til å medbringe selv. Dessuten tok den muntlige eksamenen mer en dobbelt så lang tid som den skulle – 45 minutter, da den skulle ha tatt 20 minutter.

Avslag

Det hele endte med en karakter Veleva var misfornøyd med, så hun sendte en e-post til sensorene for å be om begrunnelse på en rekke poeng hun stilte seg uforståelig til. I tillegg sendte hun inn en klage på det hun anså som formelle feil, noe hun fikk avslag på.

Forespørselen om begrunnelse ble sendt videre til Velevas egen veileder, som svarte med et språkbruk som Veleva opplevde som sårende og nedverdigende.

Kopi av originalteksten (på bulgarsk) og Julias oversettelse:

Zdraveite Julia,



Vchera Esmira mi izprati vasheto pismo, s koeto iskate ‘begrunnelse’. Az namiram tova vashe pismo za absolutno nepriemlivo, grubo I dosta nerazumno. Kolkoto I da ste nedovolna niamate pravo da pishete podobni nesta. Pokazvate se v ne osobeno dobra svetlina I moje da vi navredi za v badeste. Triabva da imate poveche uvajenie i fines. Nora Eggen er utvarden specialist ne samo v Norvegiia, a na mejdunarodno nivo. Bih vi posavetvala da i napishete i da i se izvinite nai-iskreno.



Hei, Julia

I går sendte Esmira meg brevet ditt, der du vil ha “begrunnelse”. Jeg anser dette brevet ditt for å være fullstendig uakseptabelt, frekt og nokså uklokt. Hvor misfornøyd du enn måtte være, får du ikke lov til å skrive slike ting. Du viser deg selv i ikke særlig godt lys, og det kan skade deg i fremtiden. Du skulle (modalverb, ev. bør, burde, måtte eller lignende) ha mer respekt og finesse. Nora Eggen er anerkjent spesialist ikke bare i Norge, men på internasjonalt nivå. Jeg hadde rådet deg til å skrive til henne og beklage det på det ærligste.

– Opplevelsen med veilederen min ble veldig traumatisk for meg. Jeg fikk enda dårligere karakter da jeg klagde på sensuren og ble kalt inn til en ny muntlig eksamen. Den møtte jeg ikke opp på.

Veleva forteller at forholdene under den første muntlige eksamenen og trusselen fra veileder gjorde at hun fryktet hun ikke kom til å bli rettferdig behandlet under en ny eksamen.

KONSEKVENSER. Julia Veleva mener ufint språkbruk burde få konsekvenser.

Dette førte til at Velevas mastergrad ikke ble fullført og at hun nå står uten bevis på kompetansen hun mener hun har. Mailen fra veilederen dukker stadig opp i bevisstheten igjen.

– Hvis det var jeg som hadde sendt henne den mailen i stedet, hadde nok konsekvensene vært helt annerledes. Merkelig nok, med tanke på at jeg bare er en student, mens hun representerer en høyere utdanningsinstitusjon.

Hva skjer nå?

Det har allerede gått snart fem år siden Veleva skulle ha fullført mastergraden sin. For tiden studerer hun nordisk for å bli bedre rustet til jobben som lærer i norsk som andrespråk. Likevel er det vanskelig å slippe tak i mastergraden hun kunne hatt.

I tillegg sitter den vonde opplevelse nå dypt at når hun møter Studvest på utsiden av HF-bygget, er det første gang hun har vært der siden 2016.

– Bare bygget bringer frem mange av de vonde minnene jeg har derfra.

Hva ønsker du deg nå i ettertid?

– Jeg ønsker meg å få skrive en masteroppgave under rettferdige forhold. Jeg vil bare ha en rettferdig sjanse til å fullføre utdannelsen min. Det svir at en rekke interne feil og personlige holdninger var det som kostet meg graden.

– Beklagelig

Julia Velevas veileder, Ludmila Tarlova, skriver i en e-post til Studvest at det er beklagelig at Veleva har opplevd masterstudiene sine slik.

– Som veileder kunne jeg ikke være tilstede under den muntlige eksaminasjonen. Derfor har jeg ikke kjennskap til hva som hendte under den.

Hun understreker at hun ga tilbud om alle veiledningstimene en masterstudent har krav på, og at hun under timene forsøkte så godt hun kunne å forberede studenten på hvordan den muntlige eksaminasjonen kom til å bli.

Oppfordrer til saklighet

Dekan ved det humanistiske fakultet, Jørgen Magnus Sejersted, sier til Studvest at det er vanskelig å kommentere enkeltsaker, spesielt når teksten det er snakk om i dette tilfellet er skrevet på et annet språk enn norsk.

– Det er vanskelig å forholde seg til stilnivået når det er en oversatt tekst. Generelt oppfordrer jeg ansatte og studenter til å kommunisere med hverandre på en høflig og saklig måte.

KOMMUNIKASJON. Dekan ved HF, Jørgen Magnus Sejersted, oppfordrer til høflig og saklig kommunikasjon. FOTO: Universitetet i Bergen

Han understreker også at dersom studenter mottar noe de opplever som svært fornærmende, har de gode måter å melde fra på, noe han også oppfordrer dem til å gjøre.

Når det gjelder studenter som ikke møter på muntlig eksamen fordi de har hatt en dårlig opplevelse på den forrige, forteller Sejersted at han ikke har fått melding om en slik situasjon før, men at muntlig eksamen på masteroppgave er kjent som en krevende og presset situasjon.

Dersom du som UiB-student opplever noe du anser som kritikkverdige forhold, kan du melde fra ved hjelp av "Si fra"-tjenesten til UiB.

