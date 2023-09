Ikke legg Bybanen på is. Legg den på Bryggen.

Det var en gang en by, og i byen lå det et verdensarvsted bestående av gamle trehus med fine farger. I år etter år diskuterte politikerne i byen om en skinnegående meitemark skulle gå forbi husene på bryggen ved sjøen eller inne i fjellet.

Til slutt hadde saken revet byen så mye fra hverandre at politikerne ga opp. Menneskene som bodde nord for bysentrum fikk aldri kortere reisevei inn til byen.

Slik kan det være at skrekkhistorien om bybanekampen ender.

Eller den kan ende med at politikerne begraver stridsøksa og gjør det som er best for byen.

Så lenge jeg har bodd i Bergen, har bybanesaken hengt som en grå sky over tilværelsen min. Striden har pågått i 12 år og ført til byråds avgang. Og enda er det ikke klarvær i sikte.

Jeg er ikke den første som føler behovet for å kalle dette meningsløst. At valg etter valg i Norges nest største by skal dreie seg om én enkelt sak. Nå handler det til og med om noe så smalt som to ulike reguleringsplaner for et lite strekk av bybanens nye linje til Åsane.

Problemet er at de ikke er to reelle alternativer.

Av de to reguleringsplanene som foreligger, er det kun Bryggen-alternativet som virker realistisk å få gjennomført økonomisk – tunnelen gjennom Fløyfjellet er altfor dyr, og staten virker ikke veldig sugen på å spytte inn enda mer.

Så nå er det sannsynligvis vinn eller forsvinn for en bybane i nordgående retning. Og dersom valget står mellom bybane over Bryggen, eller ingen bybanestrekning til Åsane i det hele tatt, bør valget være klart for enhver bergenser. Ikke minst for studentene.

Bybanens tredje linje vil være ypperlig, både for studentene som er bosatt i Sandviken, for studentene ved Handelshøyskolen som endelig kan knyttes ordentlig til resten av studentmassen, og det vil gjøre det mye mer attraktivt og sannsynlig å få bygget ut nye studentboliger i Åsane.

Bare tenk på hva den sørgående bybanen har hatt å si for områdene Kronstad, Fantoft og rundt Brann Stadion.

Og så lenge kampen om de to reguleringsplanene tårner over bergenspolitikken, står andre politiske saker igjen i skyggen. Studentboligbyggingen går i sirup, og barnevernet har hatt så store problemer at forrige byråd måtte gå av. Da blir det for dumt at en rekke partier ønsker seg en omkamp om vedtaket fra i fjor høst, som sikret et historisk flertall i favør Bryggen-traseen.

Heldigvis har Høyres Christine Meyer, som fremdeles ligger an til å bli Bergens nye byrådsleder, kalt seg selv en garantist for at Bybanen skal gå langs med Bryggen. Problemene oppstår imidlertid når det ikke virker som et slikt ultimatum er forankret i bystyregruppa til partiet, og dersom Høyre og samarbeidspartnerne til sammen ikke får et flertall det er vits i å skrive hjem om.

Nå må jeg sannsynligvis sette min lit til et mindretallsbyråd bestående av Høyre, Venstre og KrF, som er omgitt av sultne ulver som allerede kaster mistillitsforslag og ultimatum i alle retninger.

Heldigvis ser det ut til at kamplysten svinner blant bergenserne, tross fremveksten av protestpartiene. En meningsmåling BT publiserte før kommunestyrevalget, viser at flertallet av bergensere ikke ønsker en omkamp i saken.

Det er i disse dager det avgjøres et leve eller ikke leve for bybanen mot Åsane, og det er til syvende og sist bystyret som må bestemme seg for om de elsker den eller ikke. Jeg håper de elsker byen sin høyt nok til at svaret er ja.

Ikke legg Bybanen på is. Legg den på Bryggen.

