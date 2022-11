Priskomitéleder, Line Alice Ytrehus, begrunner tildelingen av Raftoprisen til Nodjigoto Charbonnel med hans innsats for å redde menneskeliv og avskaffe tortur. Hun ønsker å fremheve hans kamp for å gi torturoverlevende en stemme.

– Tortur skaper smerte og lidelse, om ikke død, sa hun fra talerstolen da prisen ble delt ut.

Ytrehus fortalte videre at millioner av mennesker er skadet av tortur, som understreker viktigheten av arbeidet til Charbonnel og organisasjonen hans.

Gir overlevende en stemme

Charbonnel grunnla og er leder for organisasjonen Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV) i år 2000, som arbeider med å avskaffe tortur og gi overlevende den hjelpen de trenger.

– Jeg aksepterer og mottar denne prisen på vegne av torturoverlevende, sa Charbonnel da han mottok prisen.

PROGRAMLEDER. Desta Marie Beeder ledet utdelingen.

Charbonnel og organisasjonen har kjempet mot tortur i over 20 år. Dette arbeidet foregår på ulike nivåer, blant annet ved å tilby ofre husly, juridisk hjelp og psyko-sosial rehabilitering, i følge Rafto. AJPNV jobber også med å undervise ungdom og voksne i Tsjad.

– Det er et arbeid og en person som trenger oppmerksomheten vår, sa leder i Raftostiftelsen sin studentgruppe, Maria Lie Jordheim, til Studvest da utnevnelsen ble kjent tidligere i høst.

Ikke alene i kampen

I talen uttrykte Charbonnel takknemlighet for å motta Raftoprisen, og for at saken han har kjempet og vil fortsette å kjempe, får internasjonal anerkjennelse.

MUSIKKINNSLAG: Ett av kveldens mange musikkinnslag var Kay Irgens.

Han beskriver det som et «stort privilegium» å motta Raftoprisen, og legger vekt på at han ikke mottar prisen alene.

Videre forteller han at de ikke er alene i kampen og trakk frem viktigheten av å jobbe sammen.

Modig

Motet til Charbonnel ble flere ganger fremhevet under prisutdelingen. Han har selv vært fengslet tre ganger og blitt sendt i eksil, men fortsetter likevel kampen mot tortur.

– Det at Charbonnel likevel står opp for det han tror på, viser at situasjoner som virker utrolig håpløse, så er det fremdeles verdt å ta kampen, sier Jordheim om prisvinneren.

FAKKELTOG. Utdelingen ble avsluttet med et fakkeltog.

Jordheim understreker hvor krevende arbeidet hans er. Tsjad er et land med mye politisk uro og fattigdom. Det at Charbonnel har blitt fengslet flere ganger for arbeidet sitt, mener Jordheim understreker hvor lite rom det er for å ytre seg.

Etter prisutdelingen lyste gatene opp utenfor Den Nationale Scene, da publikum gikk i fakkeltog for menneskerettighetene. Toget og kvelden fikk en fin avslutning med sterke appeller fra leder og nestleder i studentgruppen.

