Denne uken møtte unge og gamle opp for å demonstrere for at Bybanen skal legges over Bryggen i Bergen. Studenter er engasjerte på begge sider av saken.

Tirsdag denne uken arrangerte organisasjonen Bergens mødre, som kaller seg selv en politisk og økonomisk uavhengig aksjonsgruppe for Bergens beste, «Rabalder for bybanen». Ved den blå steinen kunne alle som ønsker at utbyggingen av Bybanen på Bryggen skal settes i gang, møte opp for å demonstrere.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at det ligger an til omkamp om Bergen bystyres vedtak fra i fjor høst. Det ble vedtatt at Bybanen i retning Åsane skal bygges med trasé over Bryggen, men nå har Høyre, som ble største parti under valget, sagt at de ønsker å forhandle med partiene som ønsker Bybanen i tunnel.

I den anledning tok Studvest turen bort for å høre med demonstrantene om hva de tenker om den store bybanedebatten.

Spire-studenter ønsker bybane over bryggen

På veien bort mot rådhuset møter vi Ylva og Synne Aamot som studerer geografi og sosiologi ved Universitetet i Bergen (UiB). På spørsmål om hvorfor de har valgt å møte opp svarer de:

– Vi mener at kollektivtransport er viktig og ønsker derfor å støtte at Bybanen bør gå over Bryggen.

MILJØ: Ylva Aamot (t.v) og Synne Aamot er opptatt av at Bergen skal bli en grønnere by.

Studentene legger til at de kommer fra Spire Bergen, en organisasjon som gjennom politisk påvirkning ønsker å påvirke Bergen i en mer bærekraftig retning. I tillegg forteller de at de ønsker minst mulig veitrafikk og et bedre kollektivtilbud.

– Bybanen burde ha blitt bygget for lenge siden, men det er viktig at vi er tålmodige. Om den ikke bygges, er det forferdelig trist for utviklingen av byen.

STILLEDEMONSTRANT: Gyda Oddekalv er ikke enig i at bybanen bør gå over bryggen og har derfor valgt å møte opp for å si sin mening.

Motdemonstrasjon rundt hjørnet

På turen bort til rådhuset ropes det slagord som «Bygg den banen!» og «Hva vil vi ha – bybane! Når vil vi ha det – nå!».

Mellom plakater og paraplyer dekket av «Bybanen beveger Bergen» finner vi en student som ser annerledes på bybane-debatten. Gyda Oddekalv studerer jus på UiB og er partileder for Generasjonspartiet, som ble stiftet i 2020.

Jusstudenten forteller at hun deltar som en demonstrant mot «Rabalder for bybanen». Videre sier partilederen at hun deltar for å illustrere et poeng.

Oddekalv stiller spørsmål ved den eventuelle utbyggingen:

– Hva er det beste for bergensere om hundre år? Hvordan skal vi klare å nå klimamålene på denne måten? spør hun, og svarer selv:

– Om Bybanen bygges vil det bli massive utgravninger, store kostnader og føre til miljøforurensing.

Sterkt bybane-engasjement

Likevel er det mange som engasjerer seg for at utbyggingen av banen skal gå over Bryggen. Leder av Sosialistisk ungdom Vestland og UiB-student Hlin-Såga Kyrkjeøy mener at Bybanen er en av de viktigste framtidssakene for Bergen. Litteraturstudenten forklarer videre at hun mener at å bygge Bybanen over Bryggen vil gjøre Bergen til en grønnere by.

FOLKETOG: Demonstrantene beveger seg fra den blå steinen mot rådhuset i Bergen.

På spørsmål om hva det betyr for henne dersom banen bygges, svarer Kyrkjeøy:

– Det kommer i stor grad til å påvirke meg, fordi jeg har familie i Sandviken. Det vil gjøre det mye enklere for meg og mange andre å reise inn og ut av byen.

Studenten trekker frem at det er viktig å tenke langsiktig, og forteller videre at dersom banen ikke bygges, vil det føre til et stort passasjertrykk i det fremtidige trafikkbildet.

Kommentarer

kommentarer