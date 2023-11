Sondre Hillestad er blant dem som kombinerer studiene med rådgiverjobben. I tillegg til å være rådgiver for Eivind Nævdal-Bolstad (H), byråd for finans, så studerer han økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Hillestad forklarer at den enkelte byråd står fritt til å velge ut sine rådgivere, og at det dermed ikke er en formell ansettelsesprosess. Han legger til at det likevel er vanlig å ansette rådgivere med bakgrunn fra partiet man selv tilhører.

Under et uformelt kaffemøte ble Hillestad tilbudt rådgiverstillingen av Nævdal-Bolstad. Dette skjedde én uke før byrådet gikk på.

– Det var veldig spesielt å måtte holde det hemmelig såpass lenge, sier han til Studvest.

Et brennende ønske om å utgjøre en forskjell

Sampolstudenten Fredrik Brogstad er også ny i rådgiverrollen. Han er rådgiver for Christine Kahrs (H), byråd for byutvikling. Brogstad forteller at han fem minutter før en forelesning ble oppringt og tilbudt jobben:

– Da jeg skjønte hva det gjaldt måtte jeg bare hive meg rundt.

To dager før byrådssammensetningen ble kjent, annonserte Fredrik Brogstad at han trekker seg fra vervet sitt som leder for Kulturstyret i Bergen for å gå inn i et politisk verv. Heller ikke han kunne da fortelle at det var rådgiver i byrådet kan skulle bli.

24 år gamle Tobias Brynildsen Øvstedal har blitt rådgiver for Christian Haugen (FrP), byråd for eldre, helse og omsorg. Ved siden av jobben studerer han rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). Øvstedal forteller at han takket ja til jobben fordi han har et brennende ønske om å kunne være med å gjøre en forskjell.

– Hvor bra det kommer til å gå i de fagene, er et annet spørsmål

Eksamensperioden nærmer seg med stormskritt, og på lik linje med andre bergensstudenter skal rådgiverne som Studvest har snakket med også lese, pugge og skrive til blekket spruter.

– Jeg skal fortsatt ta de eksamenene som er satt opp. Hvor bra det kommer til å gå i de fagene, er et annet spørsmål, sier Brogstad som har som mål å ta minst ett fag neste semester også.

En annen fersk rådgiver som også har eksamener å forberede seg til er økonomi- og administrasjonsstudenten Oda Røhme Sivertsen. I likhet med Hillestad studerer hun ved NHH.

Hun har nylig trådt inn i rollen som rådgiver for Charlotte Spurkeland (H), byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold.

EN BALANSE: NHH-studenten Oda Røhme Sivertsen (24) er helt fersk i rådgiverjobben. I begynnelsen tror hun det kan bli utfordrende å finne en balanse mellom jobben og økonomi- og administrasjonsstudiene.

PRESSEFOTO: Unge Høyres Landsforbund

Sivertsen er spent på den nye jobben, men tror det kan bli utfordrende å finne en balanse mellom jobb og studier nå i begynnelsen. Samtidig trekker hun frem at fulltidsjobb kombinert med studier kan være utfordrende uansett jobb, og at det derfor er viktig å være strukturert.

Av byråden sin har hun avtalt å få noen dager fri til å delta på forelesninger og øve til eksamener.

Får bruk for studiene i rådgiverrollen

Å være rådgiver betyr at man står overfor en rekke varierte arbeidsoppgaver. Du er blant annet med i møter, administrerer byrådens kalender, håndterer pressen, forbereder byråden til intervjuer og skriver taler.

De ferske rådgiverne har fått bruk for studiene sine i den nye rollen.

– Som juriststudent har jeg allerede fått bruk for min grunnleggende forståelse for juridisk metode og komplekse juridiske problemstillinger, sier Øvstedal.

VIKTIG MED ERFARINGER: Fredrik Brogstad (24) mener at det er viktig å tilegne seg reelle erfaringer, og at det er nå når man er student at man har energien og evnen til å ta på seg mye. FOTO: Liv Mari Lia (arkiv)

Oda Røhme Sivertsen kan fortelle at flere av temaene hun har studert i strategifagene på NHH har dukket opp i løpet av de første arbeidsdagene.

– Andre egenskaper som de fleste utvikler i løpet av studiene kommer også godt til nytte, som analysearbeid og å jobbe i team, sier Sivertsen.

– Det er nå vi har energien og evnen til å ta på oss mye

– Har du noen råd til andre studenter som vurderer å enten ta en pause fra studiene for å jobbe som rådgiver eller kombinere studiene med jobben?

– Mitt råd til andre studenter er at man skal gripe de mulighetene man får mulighet til, og gjøre det helhjertet, sier Øvstedal.

Rådgiverne er enige i at det også er viktig å tilegne seg reelle erfaringer.

– Det er det arbeidstakere etterspør og ser etter. Og jeg mener absolutt det er verdt å gjøre mye ved siden av studiene. Det er nå vi har energien og evnen til å ta på oss mye, sier Brogstad.

Hillestad anbefaler å melde seg inn i et parti og engasjere seg der.

– Om man er flink og brenner for politikken, tar det ikke lang tid før man legges merke til, sier Hillestad.

