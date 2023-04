Som student har du store muligheter til å ta enkle grep for at økonomien din blir bedre, skriver Peter Hardeberg Svensen fra Økonomiformidlingen.

Mange gruer seg kanskje til å bli student etter å ha lest store overskrifter om stadig økte priser på dagligvarer og andre essensielle produkter. Konsumprisindeksen i 2022 endte på hele 5,8 prosent. Det har ikke vært en så høy prisvekst siden 1988! Den årlige prisveksten var faktisk hele 2,3 prosentpoeng høyere enn i 2021, ifølge tall fra SSB.

Det har ikke vært lett å håndtere disse prisendringene med et allerede stramt budsjett som student. Mange studenter har erfart at de ikke har like mye penger til overs, og noen har kanskje blitt nødt til å ta opp mer lån og spørre om hjelp fra foreldre.

En ordinær student får i gjennomsnitt 10 750 kr hver måned i basislån, og cirka 4 300 kr av dette er et stipend studenter får fra staten for å dekke leieutgifter. Dessverre er det opptil flere studenter som har langt høyere leieutgifter og går dermed i minus hver måned. I tillegg justeres normalt leieprisene opp med syv prosent hvert år.

Hvordan skal du møte disse stadig økte prisene som student?

En god start er å kartlegge hva du har av utgifter hver måned. Da er det spesielt viktig å ta høyde for alt du bruker penger på og ikke bare de faste utgiftene dine. Eksempler på slike utgifter er kebab etter byen og impulskjøp av klær.

Videre anbefaler jeg å sammenligne det du har av utgifter med SIFO sitt referansebudsjett. Da får du enkelt og greit en pekepinn på hvilken del av økonomien din du bør begynne å se på. Etter du har fått kartlagt dine impulskjøp og andre utgifter som kan være enkle å kutte, kan man se på ulike måter å spare på når det kommer til de faste utgiftene dine.

Hvordan skal velge strømavtale?

Strøm har vært et mye omdiskutert tema i 2022, ettersom Norge og andre land har opplevd stor grad av økte strømpriser som en konsekvens av Ukraina-konflikten.

Den vanligste type strømavtale er en såkalt variabel spotpris. Da følger man Nord Pool sin markedspris. Slike avtaler består enten av et fast månedsbeløp eller påslag på hvor mye du bruker av strøm. Her kan du spare litt hver måned hvis du finner en billigere avtale. Mitt tips er å finne en avtale ikke har påslag i det hele tatt og i tillegg se etter en avtale med så lavt månedsbeløp som mulig.

Generelt vil jeg anbefale å skru av lys i rom du ikke befinner deg i og justere ned temperaturen litt på varmeovner, men pass på at du har nok varme slik at ikke rørene dine på bad eller kjøkken fryser til på vinteren.

Hva skal jeg legge i handlekurven på matbutikken?

Ikke nok med at 2022 var et år med flere økte priser. 2023 startet med store oppslag om at matbutikkene skulle øke prisene. Når du handler dagligvarer, finnes det heldigvis et hav av muligheter for å spare penger. Det første du bør gjøre er å sammenligne varer basert påkiloprisen. Da kan du fort finne ut av hvilke produkter du bør styre unna. Et annet tips er å handle butikkens egen merkevare.

Flere av dagligvarebutikkene har utviklet sin egen app for at du kan få skreddersydde tilbud og bygge opp en bonus av det du handler dagligvarer for. Dette kan du normalt få utbetalt som et utbytte etter året er ferdig. Noen eksempler på disse appene er Æ fra Rema 1000, Coop medlem og Trumf. Et siste lett tips er å ikke handle på tom mage, da unngår du å kjøpe unødvendige og overflødige matvarer!

Har det noe å si hvilken mobilavtale jeg har?

Mange studenter har kostbare abonnement som fører til at de betaler for mye mobildata. Enkelte av oss kan med sikkerhet si at de trenger mye mobildata, men andre kan muligens spare penger på å velge en avtale med mindre mobildata hver måned. Du kan for eksempel ringe inn til selskapet du er kunde hos å si at du vurderer å bytte og sjekke om de har et bedre tilbud å gi deg.

Jeg har vondt i en tann – hva gjør jeg?

Frykt ikke! Det finnes heldigvis flere gode ordninger for studenter som trenger tannlegehjelp. Mange tannlegestudenter utfører timer til halv pris for å få den praksisen de trenger. Det er dessverre ikke bare studenter som kan benytte seg av dette tilbudet, og disse timene kan derfor ofte ha lange ventelister.

2023 startet også med gode nyheter. Fra og med første januar ble tannlegestøtten til unge utvidet fra 21 til 26 år. Det betyr at du som er under 26 år kan få halv pris på fylkeskommunen sine egne veiledende priser.

Som student har du store muligheter til å ta enkle grep for at økonomien din blir bedre. Å tenke på utgifter i hverdagen er sunt for lommeboken og en god trening for styring av din framtidige økonomi. Alt fra å bytte strømselskap, handle billigere matvarer og benytte deg av statens gode støtteordninger kan gjøre hverdagen din litt enklere.

Dette innlegget er skrevet av en økonomisk rådgiver hos Økonomiformidlingen, et studentinitiativ ved Norges Handelshøyskole (NHH), som baserer seg utelukkende på frivillig engasjement. Vi er en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis økonomisk rådgivning til alle privatpersoner som ønsker det. Vår rådgivning er selvfølgelig taushetsbelagt.

