Samtidig som halvparten av studentenes penger går til psykisk helse, ligger det ikke an til noen økning i det foreløpige budsjettet til Bergen kommune. Studentleder håper et Høyre-ledet byråd vil levere på løftene sine.

– Det danner et bilde av at det er en stadig tiltakende trend med mer psykisk uhelse. Det viser at det er mange som kan slite mye.

Det sier Sjur Selsvik, leder for Velferdstinget Vest. Han mener at de nye tallene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) virker helt ekstreme.

SHoT-undersøkelsen kartlegger studenters helse og trivsel, med særlig hovedvekt på psykososiale forhold.

Sammen Råd & Helse driver tilbudene samskipnaden har innenfor psykisk helse, og ser også bekymringsfullt på tallene fra årets undersøkelse.

– Resultatene som kommer frem i undersøkelsen er alvorlige og føyer seg inn i en bekymringsfull utviklingstrend vi har sett gjennom tidligere SHoT-undersøkelser helt siden 2010, sier Hege Råkil, direktør for Sammen Råd & Helse.

Det er altså ikke første gang det slås alarm om den psykiske helsen til studenter. Også fjorårets undersøkelse viste at én av tre studenter hadde psykiske plager. Dette var allikevel en nedgang fra en av undersøkelsene i 2021, der det kom frem at én av to studenter slet psykisk.

Flere tusen benytter seg av psykisk helsetilbud

Studentene på Vestlandet betaler semesteravgift to ganger i året. Uavhengig av hvilken institusjon du studerer ved, så vil 550 kroner av semesteravgiften som du betaler gå til Sammen.

VARIERT HELSETILBUD. Hege Råkil, direktør i Sammen Råd & Helse, sier at det er avgjørende for Sammen å møte studenter som strever med et breddetilbud. PRESSEFOTO: Cecilie Bannow

I vårsemesteret betalte 42.279 studenter semesteravgift til Sammen. 50 prosent av semesteravgiften som betales inn går direkte til Sammen Psykisk Helse. Med en antakelse om studenttallet er tilnærmet likt i høst, betyr det at hele 23 millioner av studentenes kroner går til psykisk helsetjenester i år.

– Det går altså mye penger til psykisk helse allerede. Hva mer tenker du kan gjøres for å bedre studenters psykiske helse og for å få disse tallene ned?

– Det er nødvendig med god bredde i tilbud innen psykisk helse, sier Øystein Sandven, psykologspesialist i Sammen Psykisk Helse.

Psykologen tror også at mer kunnskap og bevisstgjøring rundt gode måter å ivareta sin psykiske helse kan bidra positivt.

Det er blant annet gjennom studentenes bidrag at Sammen Psykisk Helse kan tilby et variert tilbud som omfatter individuelle samtaler, et stort utvalg kurs- og gruppetilbud, ulike selvhjelpsverktøy og spørretjenester.

Det tilbys også et løpende tilbud om videokonsultasjoner med psykolog. Dette kan studenter få tilgang på innen én uke, og bidrar til å holde ventetiden så lav som mulig.

– Det er av avgjørende betydning at Sammen kan møte studenter som strever med et breddetilbud preget av lav terskel og god tilgjengelighet, sier Hege Råkil.

Ifølge henne er det mellom 3500 og 4000 studenter som henvender seg årlig til Sammens psykisk helsetjeneste for samtaletilbud. Mange deltar også på ulike kurs, foredrag og arrangementer.

Får 1,3 millioner hvert år av Bergen kommune

I tillegg til støtte gjennom semesteravgiften, mottar Sammen Psykisk Helse hvert år 1,3 millioner kroner fra Bergen kommune. Samtidig viser tallene fra SHoT at studenter fortsatt har og fortsetter å ha psykiske plager.

Velferdstinget Vest-leder Selsvik tror finansiering er nøkkelen til veldig mye, fordi det i bunn og grunn handler om kapasitet.

VT-LEDER: Sjur Selsvik er ikke fornøyd med at det ble kuttet i velferdstilskuddet i fjorårets statsbudsjett.

– I fjorårets statsbudsjett kom det et kutt i velferdstilskuddet til samskipnadene. I tillegg ble en søknadspott for prosjekttiltak som angår studenter, psykisk helse og rus også halvert. Det viser en nedgang i summen som samskipnadene får fra staten, og det er krise, sier han.

Må øke støtten til Sammen Psykisk Helse

Nylig la det nåværende byrådet frem sitt budsjettforslag for Bergen. Der kom det frem at støtten til Sammen Psykisk Helse ikke vil økes, men forbli på 1,3 millioner kroner.

Men etter årets kommune- og fylkestingsvalg ser det ut til at Bergen får et nytt byråd med Høyre-kandidaten Christine Meyer i spissen. Under en debatt arrangert av Velferdstinget Vest tidligere i år, sa Meyer at dersom det kom et tydelig behov, så ville hun øke denne årlige psykisk helse-støtten til to millioner kroner.

Selsvik mener at det ikke går an å lese tallene fra årets SHoT-undersøkelse som noe annet enn at det er behov for å øke støtten. Han syns det er veldig synd at nåværende byråd ikke vil øke den.

– Heldigvis har Meyer lovet å øke støtten til to millioner. Når vi får se hennes budsjett, forventer jeg at hun holder sitt ord, sier han.

BERGENSPOLITIKK: De to byrådslederkandidatene Rune Bakervik og Christine Meyer debatterte studentpolitikk før lokalvalget i høst. Sjur Selvsvik ledet debatten. FOTO: Lise Hansegård Brustad (arkiv)

Skuffelsen over det avtroppende byrådet deles av styreleder i Sammen, Amalie Lunde.

– Tilskuddet Sammen får fra Bergen kommune går direkte til å holde ventetidene nede. Hver 1000 kr gir en psykologtime. At tilskuddet ikke økes gjør det vanskeligere for oss å tilpasse tilbudet til den store pågangen, sier Lunde.

Sammensatt årsak til de høye tallene

Øystein Sandven sier at studenter henvender seg for mange ulike psykiske plager, men at de mest vanlige er knyttet til engstelse og nedstemthet.

Det er trolig mange årsaker til de høye SHoT-tallene, og dermed vanskelig å peke på noen konkrete forklaringer. Sandven sier at man som student gjerne vil mestre en ny livssituasjon som medfører store endringer på mange områder samtidig.

– Det er kanskje den perioden i livet som har flest samtidige endringer, og flere for studenter enn andre i samme aldersgruppe. Kombinert med høye krav til seg selv og høye forventninger fra omgivelsene tror jeg mange blir mer sårbare, sier han.

Studvest retter: I en tidligere utgave av saken sto det at byrådet kutter i tilskuddet til psykisk helse-tilbudet til Sammen. Det riktige er at tilskuddet ikke økes. Rettingen ble gjort klokken 11:47.

