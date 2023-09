Vi mister muligheten til å besøke Haakon Sheteligs plass 10 i noen år, men i et langtidsperspektiv, og for gjenstandenes beste, er ikke dette lenge, skriver direktør ved Universitetsmuseet i Bergen, Kari Loe Hjelle.

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Universitetsmuseet forventet ikke at det skulle gå stille for seg da vi måtte stenge dørene til vårt kulturhistoriske museumsbygg Haakon Sheteligs plass 10, og vi setter pris på engasjement for både museumsbygget og kulturarven.

I snart hundre år har folk besøkt bygget som ble skapt for å vise frem og utforske vår felles kulturarv, og besøkende har selv skapt minner i bygget. Men bygget er gammelt. Det klarer ikke lenger å ivareta sine to primæroppgaver, å sikre at publikum er trygge når de besøker oss, og å ivareta den utstilte kulturarven. Vi kan ikke lenger invitere folk inn når det ikke lenger kan vurderes trygt nok eller når gjenstandene ikke oppbevares forsvarlig etter gjeldende bygningsstandarder. I perioden med stengt museum, legger vi likevel til rette for at studenter og forskere har tilgang til samlingene slik vi alltid har gjort.

Da Universitetsstyret vedtok å stenge museumsbygget i mars 2023, var det i visshet om at UiB hadde utredet alle tenkelige alternativ for at bygget skulle kunne holdes åpent, samtidig som at publikum, bygget, gjenstander og ansatte kunne ivaretas. Konklusjonen var at bygget trenger en totalrenovering før det igjen vil være trygt for gjenstander og mennesker. Dette betyr ikke at Universitetet har sittet stille i båten.

I disse dager legger UiB frem sin nye Masterplan for areal, en plan for utvikling av bygningsmassen ved UiB. Der er renovering av Haakon Sheteligs plass 10 prioritert. Det er satt i gang et stort arbeid for å kunne gi publikum tilbake museumsbygget, men ting tar tid. Museets ansatte jobber nå for å tømme bygget for én million gjenstander og ikke minst med å konservere vår uerstattelige kirkekunst fra middelalderen på stedet, slik at gjenstandene vil tåle å bli flyttet til magasin i påvente av igjen å kunne stilles ut.

Vi mister muligheten til å besøke Haakon Sheteligs plass 10 i noen år, men i et langtidsperspektiv, og for gjenstandenes beste, er ikke dette lenge. Universitetsmuseet har mange andre arenaer der vi skal gi tilgang til kulturarven. Vårt andre museumsbygg, Muséplassen 3, er nyrenovert og vil i årene fremover brukes til også å formidle Vestlandets kulturhistorie.

Nå har vi begynt å planlegge; hva skal bygget romme, hvilke fortellinger trenger samfunnet om noen år, hva skal være vår egenart, og hvilken funksjon skal museumsbygget Haakon Sheteligs plass 10 ha for studenter, forskere og publikum i de neste hundre årene?

Vi gleder oss til de neste årene og kommer til å invitere, også studenter, til dialog om byggets muligheter og potensiale.

