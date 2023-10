Ingen av oss ønsker å lukte vondt i underlivet, men visste du at vi faktisk kan vaske oss for mye?

De fleste av oss er enige i at vond lukt nedentil ikke er særlig gøy. Dette kan gjøre at vi tyr til såpe, vann og andre redskaper for å bli kvitt lukter som ikke akkurat er duften av lavendel. Dessverre kan det føre til at vi rett og slett vasker oss for mye, og at underlivet vårt blir grobunn for sopp og andre ting.

På huden har vi mange ulike bakterier som vi liker, sammen med et tynt oljelag som fukter huden og holder den elastisk. Bakteriene vi har på huden, i tillegg til i tarmen og i skjeden, er det vi kaller gode bakterier. De har livsviktige funksjoner, som å holde andre farlige bakterier utenfor og å sørge for en stabil flora. Disse hadde vi ikke klart oss uten. I tillegg passer de på at ingen bakterie eller sopp kan vokse så mye de vil og skape betennelse.

Oljelaget finner vi i ulik mengde på kroppen, og spesielt i ansiktet. Dette dannes av hudens talgkjertler, som ligger sammen med hårsekkene i huden. De produserer et perfekt sammensatt lag med talg for huden som legger seg som en fuktgivende hinne. Uten denne smøringen ville huden blitt veldig tørr og sprukket opp. En oppsprukket hud gir grobunn og inngangsport for bakterier.

Vanlig såpe er laget av fett, og siden likt fjerner likt, vil den vanlige såpen fjerne fettet og oljelaget fra huden vår, i tillegg til de gode bakteriene. Dette gjør at vi mister den viktige barrieren vi har på huden, og at for eksempel sopp lettere kan vokse frem.

VASK VASK: Så får du ikke en smask, men vond lukt…? ILLUSTRASJON: Ingvild Hauglid

For de fleste holder det å vaske seg med lunkent vann i underlivet. Underlivssåpe kan også brukes, men siden det også er en såpe, er det ikke anbefalt å bruke mer enn hver tredje til annenhver dag. Babyolje som man får kjøpt på matbutikken er et godt alternativ som gjør det like rent, men uten å tørke ut huden.

Har du en skjede er det viktig å huske at den renser seg selv og at man aldri skal vaske seg i skjeden. Innsiden av skjeden er en slimhinne, omtrent som slimhinnen du har i munnen. Den har ikke den samme barrieren som normal hud, og vil dermed kunne være enda mer utsatt for å bli betent. I tillegg består floraen i skjeden av gode melkesyrebakterier som lett kan forstyrres av såpe eller skylling med vann.

Skjeden har et naturlig vaskemiddel, nemlig utflod! Den hvitgule guggen som havner i trusa hos de med skjede sørger for at skjeden holder seg ren og fuktig, og at uønsket bakterievekst holdes unna. Derfor skal det ikke vaskes eller skylles med noe annet.

Det er også viktig å vaske seg under forhuden, men igjen ikke for mye. Under forhuden, så vel som i vulva, kan det samle seg opp talg i små hvite klumper som vi kaller kukost (eller smegma på litt fint). Skyller man ikke under forhuden kan det hope seg opp og gi grobunn for bakterier og dårlig lukt. Kukost kan lett skylles vekk når man drar forhuden tilbake. Du skal ikke bruke såpe under forhuden da det kan gi en betennelse i huden på penishodet. Her er også et skyll med lunkent vann om dagen nok.

Du kan vaske deg litt, men pass på at du ikke vasker deg for mye! Vi vil nemlig beholde de gode bakteriene og oljelaget i underlivet vårt.

Illustrasjon: Ingvild Hauglid

Smask og dask,

Magnus & Marie

