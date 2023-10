Tidligere dette semesteret skrev Studvest at Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker å fjerne bokhandelen Akademika fra campus Kronstad. Den gangen svarte flere studenter Studvest snakket med at de ønsket å beholde bokhandelen. Det ble opprettet en underskriftskampanje som etter en arbeidsuke ble stengt med 191 underskrifter.

Nå er det fremmet et forslag i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SPUiB) om å fjerne Akademika også på Studentsenteret. I resolusjonen står det blant annet følgende:

«Det finnes per i dag for lite arealer satt av til studentvirksomhet ved UiB. Studentene har

behov for et sted man kan tilbringe fritid i rolige omgivelser for å få et pust i bakken i en travel

studenthverdag. Et slikt sted bør være i tilknytning til tjenester studentene benytter, slik som

Sammen Studentliv.»

Initiativet kommer fra parlamentsmedlem for Ventrealliansen Arvid Fauskanger Ekberg. Han tar til orde for å fjerne Akademika for å gjøre plass til friareal for studentene og møterom for kollokviegrupper og studentorganisasjoner.

Arbeidsutvalget i Studentparlamentet har innstilt på at resolusjonen skal vedtas.

– Dette er en sak som har kommet fra Venstrealliansen og vi ser fram til en god diskusjon i parlamentet og å se hva flertallet ønsker. Vi har innstilt på at den skal vedtas, fordi det er et godt initiativ for utnyttelse av studentareal å bruke det på studentfrivillighet.

DEBATT: Studentparlaments-leder Kaja Ingdal Hovdenak ser fram til god diskusjon om saken.

FOTO: Truls Skram Lerø (arkiv)

Det sier Kaja Ingdal Hovdenak, leder for SPUiB.

– Bortsett fra rundt semesteroppstart har bokhandelen liten nytteverdi for studentene. Pensum selges heller ikke billigere der enn hos andre bokhandler.

Idéen om hva som kan gjøres med de frigjorte lokalene kommer fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Der har de det som kalles studentsenteret, som er et friområde for studentene hvor man skal kunne slappe av, være sosial og drikke kaffe fra starbucksbaristaen.

Den 25. oktober skal resolusjonen stemmes over i Studentparlamentet.

Hovdenak understreker at dette først og fremst handler om utnyttelse av tilgjengelig areal framfor et ønske om å ikke ha bokhandel.

– Jeg tror ikke man trenger en kommersiell aktør til stede på campus for at studentene skal kunne skaffe seg litteratur. Vi ligger midt i byen og har andre bokhandler lett tilgjengelig. I tillegg er mange studenter gode til å kjøpe brukt og vi har flotte bibliotek på universitetet.

