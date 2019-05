Forhandlingene er på overtid. Dersom det blir streik, kan det få konsekvenser for eksamen.

Det er fortsatt mulighet for at det blir streik, noe som kan gå utover eksamen ved Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Fristen for mekling gikk ut ved midnatt, men partene har ennå ikke blitt enige, ifølge Khrono. Forhandlingene er dermed på overtid. Enn så lenge bes studenter og ansatte om å møte opp som normalt.

Ved UiB har LO Stat/NTL og Forskerforbundet tatt ut 580 ansatte til første streikeuttak.

– UiB har gode rutiner for å håndtere streik. Vi arbeider nå med å få oversikt over mulige konsekvenser dersom det blir streik, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm i en melding på UiB sin nettside.

Han fortalte til Studvest onsdag at hele seksjonen som har ansvar for eksamen lå an til å bli tatt ut. Dette kan påvirke alle fakulteter.

Studvest kommer tilbake med mer.

