Fra og med fredag morgen 24. mai kan flere hundre ansatte ved Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) trekkes ut i streik. Flere forbund, inkludert LO Stat og Forskerforbundet står klare til å trekke ut mange av sine medlemmer, med mindre partene blir enige før midnatt natt til 24. mai, skriver Khrono.

Universitetsdirektør ved UiB, Kjell Bernstrøm, sier at det er grunn til å frykte for eksamensavviklingen.

– Hele den seksjonen som har ansvaret for eksamen ligger an til å bli trukket ut, sier Bernstrøm.

Slik det foreløpig ser ut kan streiken ramme alle fakulteter, ifølge universitetsdirektøren.

Likevel er lite klart ennå. UiB har opprettet en nettside hvor informasjon om streiken fortløpende skal publiseres.

– Urettferdig overfor studentene

– Fy faen, er det mulig?

Sammenliknende politikk-studenten Anne Baumann sitter i kantinen på SV-bygget sammen med studievenninnen Juliane Ludvigsen. De har jobbet på en oppgave siden april, som skal leveres førstkommende mandag. De er klare på hva de synes om den mulige streiken.

– Det hadde vært ganske urettferdig overfor studentene hvis eksamener skulle blitt avlyst, sier Ludvigsen. Baumann sier seg enig.

– Kjipt om alt dette arbeidet skulle vært for ingenting.

Uklart på HVL

Som nevnt blir også HVL rammet. Avdelingsleder for HR, Wenche Fjørtoft, bekrefter at streiken kan gå ut over eksamener ved høgskolen.

– Det vil kunne få konsekvenser, men vi har ikke helt oversikt over hvem av de 122 som trekkes ut som er sensorer ennå.

– Kommer studentene til å få informasjon om muligheten for avlysninger før streiken er et faktum?

– Alt kommer til å gå som normalt helt til det eventuelt blir streik. Men vi håper jo at det skal løse seg før den tid.

Studvest har også vært i kontakt med Norges Handelshøyskole (NHH), som forsikrer om at ingen av deres ansatte vil tas ut i en eventuell streik.

Konsekvenser for bibliotekene

Det er heller ikke bare eksamener som kan rammes. Assisterende biblioteksdirektør ved Universitetsbiblioteket, Trude Færevaag, sier at også deres tjenester vil rammes av en eventuell streik.

– Ja, vi har fått beskjed om at ganske mange hos oss vil bli tatt ut. Det kommer til å få konsekvenser.

For eksempel, sier Færevaag, vil mange av UiBs biblioteker ikke ha bemannet skranke under streiken. Det er heller ikke den eneste funksjonen som må ofres.

– Tjenestene våre vil bli kraftig reduserte. Dokumentutlevering, altså det vi fysisk må bestille inn, kommer ikke til å være betjent. I tillegg må vi avlyse kursing og undervisning vi har satt opp mens streiken pågår.

Færevaag kan meddele at selve biblioteksbyggene sannsynligvis vil holdes åpne gjennom streiken, men at om det skulle oppstå sykdom eller annet frafall kan også disse måtte holde dørene stengte.

Så lenge bibliotekene holder åpne vil det være mulighet for utlån og innlevering av bøker gjennom det automatiske systemet.

