– Vi betaler ganske mye penger for å gå på denne skolen. Da blir det for dumt at de ikke har et eksamenssystem som funker, sier Simen Sporstøl Mork, som studerer Retail Management ved BI i Bergen.

Han forteller at dette er andre gang på under et år at internettet kneler.

– Så nå er det på tide at de innrømmer at dette går på bekostning av studentene, sier han.

Ble først informert på Facebook

Mork forteller at han ventet på at eksamensplattformen Digix skulle telle ned til eksamensstart. Men da nedtellingen kom til null skjedde det ingenting.

Plattformen var nede og nå ser det mørkt ut for hjemmeeksamenen som egentlig skulle begynt klokken 13.00 i dag.

Mork kan fortelle at høyskolen først informerte om problemene på Facebook, men at det tok over en time før studentene fikk noen beskjed om hva som foregikk.

– Ikke alle er på Facebook til enhver tid, så det var dumt at de skrev der først. Det tok lang tid fra beskjeden ble lagt ut der til vi fikk SMS med mer informasjon. Jeg har hørt rykter om at vi nå skal ta eksamen etter jul, men det er ikke noe jeg har fått bekreftet, forteller han.

Jobber på spreng

Hannah Møller Endresen, kommunikasjonsrådgiver ved BI, opplyser om at hele 2.700 studenter over hele landet har blitt påvirket av problemet.

– Det var tre eksamener som ble påvirket. Det er hjemmeeksamen i Strategi, samt skoleeksamen i Basic Financial Management og Skatterett. Dette har gått utover alle våre fire campuser, sier hun.

Komplikasjonen skyldes et ytelsesproblem med den digitale eksamensplattformen Digix, og det jobbes på spreng med å finne en løsning.

Endresen kan også fortelle at eksamenskontoret jobber med å skaffe nye eksamensdatoer for de påvirkede studentene, og at de i løpet av morgendagen vil få mer informasjon.

– Akkurat nå er det for tidlig å si om de får ta eksamen på nytt før eller etter jul.

