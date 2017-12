Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Såkalte faktasjekker er blitt en greie. Før høstens stortingsvalg florerte det med faktasjekker, av journalister sultne etter å avsløre politikernes iskalde løgner. Det skjer ikke bare i Norge. For noen dager siden kunne vi lese i New York Times at Donald Trump har servert 103 løgner på sine ti første måneder som president.

Jeg syns vi er unødvendige strenge med disse faktasjekkene. Ikke fordi jeg mener det er greit å lyge. Heller fordi jeg er redd for at faktasjekkerne skal flytte fokuset fra politikere til oss vanlige folk.

For jeg er nemlig ikke uskyldig. Og jeg tør vedde på at du også har funnet deg i å servere for eksempel en (eller flere) av disse løgnene:

«Jeg er snart klar». Dette er min favoritt. Med denne gråhvite hverdagsløgnen kan du kjøpe deg mye tid. Den er spesielt nyttig hvis du har glemt en avtale, men ikke ønsker å fremstå som en dårlig venn.

«Sånn helt serr, jeg har nesten ikke lest noe». En gjenganger i eksamensperioden. Ja du, liksom. Du «hadde nesten ikke lest», men får likevel A på eksamen. Din løgnhals!

«Det blir bare én øl på meg i kveld». Hehehehe. Og det skal du få meg til å tro?

«Jeg skal aldri mer røre alkohol». Denne er spesielt relevant morgenen etter ovennevnte løgn, men ikke særlig troverdig, og det med god grunn.

«Neida, du vekket meg ikke. Jeg har vært våken lenge, jeg». B-mennesker kjenner nok godt til denne. Av en eller annen grunn er det en sterk skamfølelse knyttet til det å våkne klokken 14.00 av at telefonen ringer. Da er en uskyldig liten løgn god å ha.

Det finnes nok mange flere. Donald Trump serverer i snitt omtrent fem løgner om dagen. Du er kanskje mer lik ham enn du tror?

