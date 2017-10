NHH-studentene får mest lommepenger

28 prosent av studentene på NHH får 2000 kroner eller mer hjemmefra hver måned.

Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført av Sentio, på oppdrag fra Studvest, Velferdstinget Vest, Studentparlamentet ved UiB, og BIS Bergen.

Undersøkelsen ble besvart av 6354 studenter i Bergen.

Studenter fra UiB, HVL, NHH, BI Høyskolen Kristiania, NLA Høgskolen VID vitenskapelige høyskole og Bergen Arkitekthøgskole har besvart undersøkelsen.

Det kommer fram i en fersk undersøkelse av Sentio, gjennomført på oppdrag av blant annet Studvest.

De 28 prosentene utgjør en mer enn dobbelt så stor andel som ved de andre studiestedene i byen, med unntak av juridisk fakultet, hvor 24 prosent får støtte verdt 2000 kroner eller mer hjemmefra.

Det overrasker student NHH-student Jonas Khan. Han har ikke tenkt over at flere ved handelshøyskolen får mye foreldrestøtte enn andre steder.

– Selv lever jeg på studielånet, og får ingen faste beløp hjemmefra i måneden. Men foreldrene mine dekket leiligheten min, da.

– Kan være problematisk

Men langt fra alle får penger av mor og far. En tredjedel av studentene ved NHH må klare seg uten, mens i studentbergen som helhet er andelen nesten oppe i 50 prosent.

I studentbergen som helhet må halvparten av studentene klare seg bare på studielån og eventuell jobb.

Dette mener Ida-Sofie Sandvik, leder av Økonomiformidlingen, kan være problematisk. Hun trekker frem at det kan føre til forskjeller i studieresultater, fordi de som må jobbe får mindre tid til studiene.

– Undersøkelsen tyder på at studenter enten får ekstra støtte hjemmefra eller må jobbe for å ha råd til alle utgiftene, sier Sandvik.

Hun mener at de fleste klarer å jobbe litt, men jo mindre man jobber, jo mer kan man fokusere på studiene.

– Dette viser klart behovet økt studiestøtte, sier hun.

NHH-studentene minst bekymret

Det er ikke bare når det kommer til støtte hjemmefra at NHH-studentene er best stilt, skal vi tro undersøkelsen: I tur og orden oppgir de at de er minst bekymret for privatøkonomien sin, sjeldnest ikke har har råd til husleie eller mat, jobber minst og i minst grad opplever at økonomien deres går utover studiene.

37 prosent av studentene på NHH svarte at de aldri har vært bekymret for økonomien det siste året. Bare fem prosent av dem bekymrer seg daglig over økonomien, mot ni prosent i gjennomsnitt for bergensstudentene som ikke går på handelshøyskolen.

– Jeg har aldri hørt snakk om bekymringer rundt økonomi på NHH, det er faktisk helt fremmed for meg. Men jeg har hørt denne type bekymringer fra kompiser ved andre institusjoner i Bergen, forteller Khan.

På motsatt ende av skalaen er studentene ved Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Der bekymrer 15 prosent av studentene seg daglig for privatøkonomien. Nesten halvparten av bergensstudentene opplever at den økonomiske situasjonen går utover studiene.

– Det er veldig dumt. Sånn bør det ikke være, sier Sandvik fra Økonomiformidlingen.

Hun trekker frem at mange studenter ønsker å jobbe ved siden av studiene for å ha litt ekstra å rutte med.

– Hvis man hele tiden må jobbe og går rundt og bekymrer seg for økonomien, kan det føre til at det går ut over både studiene og den psykiske helsen.

– Ingen luksuriøs livsstil

NHH-student Khan tror det at studentene fra andre utdanninger bekymrer seg mer over økonomien enn de på handelshøyskolen, kan henge sammen med hvor de bor.

– NHH-studenter bor gjerne i den delen av Bergen som har litt lavere leie. Det har jo litt å si for økonomien. En 1000-lapp her og en 1000-lapp der blir mye for studenter, sier Khan.

Videre forteller han at det virker som om NHH-studentene klarer seg godt med pengene de får fra Lånekassen og at ingen ser ut til å leve noen ekstremt luksuriøs livsstil. Han mener NHH-studenter lever som alle andre studenter, og at det ikke virker som at det er noe klasseskille blant studentene.

– Økonomiske problemer snakkes veldig sjeldent om på NHH, og det virker ikke som noen har det, det viser jo undersøkelsen også. Hvis jeg skulle tippet, hadde jeg nok kommet frem til et lignende resultat selv, forteller Khan.

– Er dette noe dere prater om i vennegjengen?

– De fleste kompisene mine jobber ved siden av studiene, så de har en tilleggsstøtte der, men vi snakker generelt ikke om det å få støtte hjemmefra. Det er et litt rart samtaleemne, synes jeg.

Khan tror ikke NHH-studenter kommer fra mer ressurssterke familier enn andre, og føler selv det er stor variasjon i både hvor studentene kommer fra, og hvilken bakgrunn de har. Han tenker at de som får støtte hjemmefra ikke tør å si det høyt.

– Folk på NHH lever som vanlige studenter, selv om tallene kanskje fremstiller det som om vi lever som konger. For meg virker det absolutt ikke sånn.