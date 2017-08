Nylig avgått UiB-student smittet av tuberkulose

KONTROLL. Flere UIB-studenter kalles nå inn til tuberkulosekontroll, skriver Bergen Kommune i en pressemelding. Foto: Hanne Dahl Geving

65 medstudenter og andre som har vært i kontakt med eks-studenten kalles inn til kontroll.

Tuberkulose Er en bakteriell lungebetennelse.

Symptomer inkluderer hoste, tungpust, feber og smerter i brystet.

Rundt 250 nordmenn smittes med tuberkulose i året.

En person skal være smittet av lungetuberkulose. Det forteller smittevernkontoret i Bergen Kommune i en pressemelding i dag. Vedkommende skal ha vært student ved Universitet i Bergen (UiB) helt fram til i sommer.

Smittevernkontoret har kartlagt omgivelsene til vedkommende både i studentmiljøet og ellers, og vil nå kalle inn 65 personer til kontroll.

– De fleste vil bli innkalt til undersøkelse i løpet av de neste ukene, skriver helsesøster Ingunn Slåke ved Smittevernkontoret i Bergen kommune i en e-post til Bergens Tidene.

Helsesøsteren forteller videre at tuberkulose er en sykdom som utvikler seg sakte, og at man ved å gjøre undersøkelsene for tidlig kan man risikere å ikke finne noe.

Tuberkulose er ikke en veldig smittsom sykdom, og smittevernkontoret forteller at det finnes gode behandlingsmuligheter. Likevel ønsker man nå å sjekke vedkommendes nettverk, ettersom man kan bære med seg tuberkulosesmitte og være smittsom for andre selv etter at symptomene har avtatt.