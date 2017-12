Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Det finnes få ting jeg misliker sterkere enn jul.

Jeg har stjålet oppskriften i den derre engelske julesangen hvor det ramses opp hva hovedpersonen får hver juledag, eller noe.

Dette er en liste over 23 ting som gjør julen forjævlig.

1. Grevinnen og hovmesteren sluttet å være morsom i 1963

2. Det finnes ikke god julemat

3. Julepynt er stygt

4. Juleøl er vondt

5. Butikkene selger juledrit i oktober

6. Julemusikk

7 sorter suger

8. Odd Nordstoga

9. Driving Home for Christmas

10. Halv skatt i desember er ubrukelig. Jeg bruker opp lønna like fort som vanlig.

11. Monarkiet

12. Litt rart å feire en baby, er det ikke?

13. Kapitalismen

14. Folk som elsker jul er de mest irriterende menneskene i verden

15. Julefilmer (Nei, Alene Hjemme er ikke bra)

16. Tvungen julegudstjeneste på Engebråten ungdomsskole

17. Jeg skjønner aldri når butikkene holder åpent

18. Jobbvakt 22. og 25. desember i Bergen, når jula skal feires i Oslo

19. Man kommer seg ikke unna jul

20. Romjulsselskap med en familie du ikke visste du hadde

21. Akevitt

22. Love Actually

23. Juletre er den styggeste tradisjonen som fins

Håper dere bare får myke pakker. Jeg hater jul.

